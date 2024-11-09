油門一敗，含兜魯青菜！但在新竹縣府前這麼做，可能會讓你噴掉1個月的薪水！10月已經上路的「行人優先區」，限速20公里且禁止鳴按喇叭，一旦開到時速60公里就屬嚴重超速，最重罰3萬6000元、扣牌6個月。交通新規上路月餘，新竹縣府開第一槍，擬將縣府前路段劃設為「行人優先區」，堪稱全台「最嚴限速」路段。
內政部修正「行人交通安全設施條例施行細則」，定出「行人優先區內行車限速以不過20公里為原則」，行人得以穿越道路或行走，不須靠邊、可全寬通行。新增行人優先區起（終）點標誌，圖案為藍底白字及白色圖案，10月1日上路。
在行人優先區一般超速，汽車駕駛人會收到1200元~2400元罰單，但如果開到時速60公里，就是超過速限40公里的嚴重超速行為，除罰鍰1萬2000元至3萬6000元、記違規點數3點及參加道安講習外，還會吊扣該車牌照6個月。不依規定按喇叭罰金則是300元~600元。
不過，由於行人優先區劃在哪？內政部把設置權交給了地方政府或公路局，行人優先區10月上路時，全台灣還沒有任何一處「行人優先區」。然而，全台第一個行人優先區可能出現在新竹縣，堪稱全台「最嚴限速」路段。
新竹縣交通旅遊處長陳盈州日前表示，應最新公告的「行人優先區」政策，結合原先規劃的交通寧靜區，擬將縣府正門前從縣政午五街到縣政七街，也就是議會到警局間約185公尺長的路段，劃為新竹縣第一個行人優先區。
陳盈州說明，行人優先區的標誌是藍底白字，有大人牽著小孩且車輛遠離等的圖樣，起點和終點都會設立。如近期審查會議順利通過，將進入工程招標和發包，最慢希望在明年6月實施。
超速罰金資料來源：臺北市交通事件裁決所
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在行人優先區一般超速，汽車駕駛人會收到1200元~2400元罰單，但如果開到時速60公里，就是超過速限40公里的嚴重超速行為，除罰鍰1萬2000元至3萬6000元、記違規點數3點及參加道安講習外，還會吊扣該車牌照6個月。不依規定按喇叭罰金則是300元~600元。
不過，由於行人優先區劃在哪？內政部把設置權交給了地方政府或公路局，行人優先區10月上路時，全台灣還沒有任何一處「行人優先區」。然而，全台第一個行人優先區可能出現在新竹縣，堪稱全台「最嚴限速」路段。
新竹縣交通旅遊處長陳盈州日前表示，應最新公告的「行人優先區」政策，結合原先規劃的交通寧靜區，擬將縣府正門前從縣政午五街到縣政七街，也就是議會到警局間約185公尺長的路段，劃為新竹縣第一個行人優先區。
陳盈州說明，行人優先區的標誌是藍底白字，有大人牽著小孩且車輛遠離等的圖樣，起點和終點都會設立。如近期審查會議順利通過，將進入工程招標和發包，最慢希望在明年6月實施。
超速罰金資料來源：臺北市交通事件裁決所