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▲今（9）上午10時49分苗栗三義3.9地震，震央與1935年關刀山大地震相距不到3公里。（圖／郭鎧紋提供）

▲龍騰斷橋正是1935年關刀山大地震留下的遺跡。（圖／翻攝觀光署官網）

台灣進入大地震時代！今（9）上午10時49分，苗栗縣三義鄉發生規模3.9地震，地震深度26.7公里。地震專家、前氣象局地震預報中心主任郭鎧紋示警，此地震在資料庫2011年有紀錄以來0地震，非常特殊，而且距震央不到3公里處，曾發生台灣史上最慘3500死大地震，要多加小心。根據中央氣象署地震測報中心資料顯示，上午10時49分這起規模3.9地震，震央在苗栗縣三義鄉，地震深度26.7里，最大震度在彰化縣、南投縣、臺中市，最大震度來到2級，新竹縣、宜蘭縣最大震度 1級。郭鎧紋指出，經搜尋地震資料庫，發現苗栗三義從有資料的2011年1月1日以來，到這起3.9地震前，「」，非常特殊。再經調閱地質資料，郭鎧紋確認苗栗三義3.9地震，震央在魚藤坪斷層上，附近是三義知名景點龍騰斷橋（魚藤坪斷橋），而距離此次震央不到3公里處，就是台灣史上最慘重、導致3500人喪命的「關刀山大地震」震央位置。關刀山大地震發生在1935年4月21日，芮氏規模7.1，以內埔屯子腳（舊稱「墩仔腳」，今臺中市后里區）及清水街（今臺中市清水區）一帶災情最為慘重，房屋全倒超過1萬7000戶。而龍騰斷橋（魚藤坪斷橋）正是關刀山大地震留下的遺跡。郭鎧紋示警，台灣每年「顯著有感地震」數量大約是130起，2023年只有85起，但，和每年平均的8個原子彈有顯著差距，「明明2022年已經有較多地震釋放能量，結果2024又再一波，說明