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▲嘉義中埔19:42分規模4.4地震，是近15天以來，嘉義中埔發生的第16起地震，震央位置都十分接近。（圖／郭鎧紋提供）

▲嘉義中埔從9/15至11/9 16起地震資訊列表。（圖／郭鎧紋提供）

嘉義中埔又地震了！今（9）晚間7時42分，嘉義中埔發生規模4.4地震，地震深度5公里，屬極淺層地震。地震專家郭鎧紋示警，此次地震和1941年規模7.1、釀360人死亡的中埔大地震位置相近，而且這已經是嘉義中埔自10月26日起，近15天以來發生的第15起地震。至於是否是大地震前兆？他直言：「看你敢不敢賭！」根據中央氣象署地震測報中心資料顯示，晚間7時42分這起規模4.4地震，震央在嘉義縣中埔鄉，地震深度5里，嘉義市最大震度4級，台南市、嘉義縣最大震度3級，雲林縣2級，高雄市、南投縣及彰化縣都是1級。郭鎧紋指出，嘉義中埔從10月26日起到今天，已經累積發生15起地震，包含今晚這起4.4地震（第491號顯著有感地震）共有4個有編號，其餘12個為小區域有感地震。是不是正常能量釋放？或是大地震前兆？郭鎧紋直言：「不知道！就看你敢不敢賭！」他說明，目前嘉義中埔地震規模最大為4.9，「搞不好以後會出現5以上（地震），但規模越大機率越低」。郭鎧紋分析，嘉義縣今年地震頻繁主要是有今年有三個群震在發展，包含「嘉義縣義竹鄉和布袋鎮群震」、「嘉義縣中埔鄉群震」及「嘉義縣朴子市太保市群震」。