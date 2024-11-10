歡慶雙11購物節，星巴克咖啡推出「第二杯半價」連喝2天優惠、11月爽喝大杯「黑可可奶霜星冰樂」單杯就有99元特價；cama café在電商momo購物雙11慶典開跑，私藏選豆系列「濾掛咖啡買2送2」一次整理。
📌星巴克「歡慶雙11 第二杯半價」全門市、全品項喝優惠
星巴克11月11日至11月12日「歡慶雙11 第二杯半價」全門市都有優惠可以喝！活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」，全品項包含最新太妃核果風味那堤都有優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌11月天天喝「黑可可奶霜星冰樂」99元單杯就特價
即日起至11月28日，星巴克大杯「黑可可奶霜星冰樂」單杯就特價99元，不用抽獎、也免看會員，全門市臨櫃直接買好方便！最新季節限定「黑可可奶霜星冰樂」，將優質巧克力原料融入黑摩卡醬搭配綿密鮮奶油與滑順可可淋醬，巧克力控一定不能錯過。提醒大家，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買。
📌cama café：雙11「濾掛咖啡買2送2」
cama café在電商momo購物雙11慶典開跑：
◾️私藏選豆系列－濾掛咖啡買2送2組(10gx8入/盒，中焙/淺焙 風味任選)，下殺609元（原價1316元），下單再送限量馬克杯(三款隨機出貨)或造型行李箱擇一
◾️鎖香煎焙濾掛式咖啡綜合口味懶人箱2盒組(8gx40入/盒 共80入)，下殺889元（原價1798元），加碼11/10、11/11下單送花咖冷水瓶(500ml)
◾️保冷袋 探險白＋鎖香煎焙濾掛式咖啡懶人箱(8gx40入/盒)，下殺999元（原價1479元）
◾️尋豆師精選咖啡豆3包任選組(454g/包;風味任選；中焙堅果/深焙焦糖/中淺焙花香)下殺711（原價999元）
◾️momo獨家30入濾掛禮盒2入組(共60入)，下殺價920元（原價1698元）
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星巴克11月11日至11月12日「歡慶雙11 第二杯半價」全門市都有優惠可以喝！活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」，全品項包含最新太妃核果風味那堤都有優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
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◾️鎖香煎焙濾掛式咖啡綜合口味懶人箱2盒組(8gx40入/盒 共80入)，下殺889元（原價1798元），加碼11/10、11/11下單送花咖冷水瓶(500ml)
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◾️尋豆師精選咖啡豆3包任選組(454g/包;風味任選；中焙堅果/深焙焦糖/中淺焙花香)下殺711（原價999元）
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