我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼Ryu（左）說不知道這段婚姻能走多久。（圖／翻攝自YouTube Ryuuu TV / 學日文看日本）

▲Ryu的新歡、中國女畫家全文聲明，抖出是Yuma跟Tommy出軌在先。（圖／女畫家IG）

▲Tommy被指控介入Yuma和Ryu的婚姻。（圖／翻攝自Tommy臉書）

百萬網紅Ryu、Yuma夫妻檔近來爆出「雙出軌」婚變醜聞，兩人過去的影片也被翻出，有網友發現Ryu在2週前的影片中，，讓人大嘆噁心，而2年前夫妻倆曾高談闊論關於婚姻的想法，Ryu不斷提到「萬一Yuma」變心，，甚至說現在要離婚很難，被說根本神預言。頻道「Ryuuu TV / 學日文看日本」在2022年5月曾上傳一支「相談室」影片，Ryu和Yuma分享維持感情的祕訣，當時Ryu一直說，「就算有血緣關係的人，這一切都不是理所當然，很感謝Yuma今天還是喜歡我，因為不知道哪一天會發生什麼樣的事情。」其實這番話是要告訴大家，要時刻感謝對方付出，不要什麼都當作理所當然，但現在看來根本是神預言。還有粉絲問他們是如何決定結婚的，Ryu說，「沒想這麼多就求婚了，就是社會上的要求，覺得年數到了，又同居這麼久，不求婚她是不是會離開我。」然後說，「」但隨後也馬上解釋，如果Yuma沒有嫁給他，還是有經紀公司會幫他處理簽證，只是一個玩笑。Yuma也說是各種偶然決定結婚的，包括年紀、簽證還有當時頻道破50萬訂閱，就順勢慶祝、結婚，就算沒結婚日子也不會有差，現在日本很多人是這樣，沒結婚但同居，他們稱作「事實婚」。然後話題開始變得嚴肅，Ryu提到結婚很簡單，「但離婚是非常困難的事情，我有買一本書還沒看，在講結不結婚的問題，社會問題，結婚只要登記，離婚尤其女方是家庭主婦，我們可能要賠償，老公每個月要給老婆錢，在這樣的背景下很多人怕結婚，諷刺的是，疑似是Ryu的畫家小三在回應文中就提到過，在Yuma劈腿Tommy之後，時常在東京找大家喝酒聊天，兩人就是在那樣的場合上認識的。4人剪不斷理還亂的關係，錯綜複雜宛如八點檔，但對於外遇、當小王等等，Ryu、Yuma和Tommy都尚未公開回應。