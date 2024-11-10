帶動全台灣搶吃酸菜魚熱潮的「刁民酸菜魚」又有創舉，繼宅配冷凍包創下月賣千萬營業額紀錄，正式宣布進軍乾拌麵市場！受到客人熱愛打包給的靈感，端出耗時一年半時間研究成功的「刁鑽麵-酸菜魚風味乾拌麵」，有別於市場上多使用醬油調味，刁民下重本追加比原先設定多達50%食材份量，熬煮出精華，來打造少見偏酸口味的拌麵。
去年創下業績10億新台幣的「刁民酸菜魚」，主打「秘罈酸菜魚」以直徑52公分「比臉盆還要大」的浮誇份量上桌，迸發酸麻香辣滋味，激出每個人的食欲，讓全台灣陷入酸菜魚狂熱的境界。連方便在家享用的秘罈酸菜魚、酸菜雪花牛、番茄雪花牛等宅配冷凍包，也創下月賣千萬營業額紀錄。
「刁民酸菜魚」如今再推出「刁鑽麵-酸菜魚風味乾拌麵」新品，有別於市場上多款拌麵直接使用醬油調味，刁民運用店鋪烹調酸菜魚的食材，加入自家醃製、醇厚酸香風味的酸菜，搭配白蘿蔔、嫩薑、泡椒、藤椒油及特製醋水等多種食材，熬煮出食材本身風味，總經理黃偉豪帥氣直說「熬煮的料都不手軟丟掉」，只將過濾、濃縮的精華拿來拌麵，吃得到酸香、鮮味與香麻的豐富層次。
三位創辦人總經理黃偉豪、經理張棟樑、經理許仁豪笑說，這不只讓研究過程比起原先設定的更為耗時，還透露「醬料包在經過高溫殺菌後風味會變淡，因此不斷實驗後，最終增加了食材比例，才能讓風味達到完美。」忍不住表示下重本「追加了比起原先設定食材份量，多達50%佔比的食材熬煮」，才獲得三人都認可、成功研發而成的醬料包。
特別選用來自嘉義的日曬麵，嚼勁十足、寬扁厚實的刀削麵體，簡單就能扒附剛剛好份量的醬料，再搭配上二分之一包的酥香蒜碎點綴，相當涮嘴。總經理黃偉豪透露，許多客人朋友都愛來吃酸菜魚後，打包回家再煮成火鍋、或下些麵條來吃，正好給了他們開發乾拌麵的靈感。雖然單價一包約67元不算太便宜，但有信心份量也較同質性商品來得多些，不需靠削價競爭。
另外，同樣以拌麵受到喜愛的阿舍食品，則全新推出的「辣椒脆油」，特別採用雞心椒、藤椒油、黑豆醬入料，並以古法釀製、保留辣椒的自然香氣與鮮美，從香氣撲鼻堆疊到口感酥脆的上癮麻辣風味。
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「刁民酸菜魚」如今再推出「刁鑽麵-酸菜魚風味乾拌麵」新品，有別於市場上多款拌麵直接使用醬油調味，刁民運用店鋪烹調酸菜魚的食材，加入自家醃製、醇厚酸香風味的酸菜，搭配白蘿蔔、嫩薑、泡椒、藤椒油及特製醋水等多種食材，熬煮出食材本身風味，總經理黃偉豪帥氣直說「熬煮的料都不手軟丟掉」，只將過濾、濃縮的精華拿來拌麵，吃得到酸香、鮮味與香麻的豐富層次。
三位創辦人總經理黃偉豪、經理張棟樑、經理許仁豪笑說，這不只讓研究過程比起原先設定的更為耗時，還透露「醬料包在經過高溫殺菌後風味會變淡，因此不斷實驗後，最終增加了食材比例，才能讓風味達到完美。」忍不住表示下重本「追加了比起原先設定食材份量，多達50%佔比的食材熬煮」，才獲得三人都認可、成功研發而成的醬料包。
特別選用來自嘉義的日曬麵，嚼勁十足、寬扁厚實的刀削麵體，簡單就能扒附剛剛好份量的醬料，再搭配上二分之一包的酥香蒜碎點綴，相當涮嘴。總經理黃偉豪透露，許多客人朋友都愛來吃酸菜魚後，打包回家再煮成火鍋、或下些麵條來吃，正好給了他們開發乾拌麵的靈感。雖然單價一包約67元不算太便宜，但有信心份量也較同質性商品來得多些，不需靠削價競爭。
另外，同樣以拌麵受到喜愛的阿舍食品，則全新推出的「辣椒脆油」，特別採用雞心椒、藤椒油、黑豆醬入料，並以古法釀製、保留辣椒的自然香氣與鮮美，從香氣撲鼻堆疊到口感酥脆的上癮麻辣風味。