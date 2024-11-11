雙11優惠到來，一年一度好康別錯過。今天是11月11日，正是俗稱的光棍節、最大購物檔期「雙11」，若是剛好近期有需要添購的物品，此時下手通常是全年最便宜的時機之一。無論是咖啡、速食、餐廳、串流平台都有促銷活動，各大通路、品牌的雙11優惠看得眼花撩亂，《NOWnews》整理搶買重點一文打包。
雙11是什麼節日？
「雙十一」、「雙11」原先是電商在11月11日發動的大型促銷活動，由中國阿里巴巴旗下的淘寶在2009年發起，期望打造像「美國感恩節」這類大型購物節，因此選擇「1111」光棍節造節，在當天瘋狂降價搶客。發展至今已不只是電商，各大品牌、業者都紛紛加入一年一度的雙11促銷，並且拉長戰線，11月上半月幾乎好康不斷。
雙11搶買重點：咖啡寄杯、追劇平台
雙11不只是補充日常用品，包括每天需要來一杯的超商咖啡、每晚追劇的串流平台，在雙11都是「補貨」的最佳時機。4大超商針對雙11都推出咖啡優惠，7-11寄杯「買11送11」，全家111杯3000元，《NOWnews》換算每杯折扣、平均單價，快速看懂怎麼寄杯最划算。而平時幾乎不打折的串流平台，多數都會在雙11檔期祭出半價方案，一年買一次就趁今天。
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雙11採購「4大心法」，小東西免運、高單賺回饋
1、低單價把握免運：平時有缺的便宜小東西，正好趁蝦皮豪灑0元起免運券時一次買齊，不用再硬買湊到免運門檻。
2、高單價賺加碼回饋：高單價的商品像是3C、家電等，除了既有的特價之外，還有導購網站、網購平台、支付方式等各方面額外回饋，買破萬元的商品回饋金動輒幾百元、甚至破千元很有感。
3、別為買而買：建議先列好購物清單，不要邊逛邊看，容易迷失在購物網站「破盤必買」廣告中。可利用BigGo等比價網站，輸入品名型號就能快速比較各通路價格，最重要的是可以看到過去的歷史價格，才不會以為撿到便宜，卻只是調高價格後「假打折」的商品。
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4、囤貨適量，別為小錢花時間：在寸土寸金的居住空間中，要仔細評估使用量，是否有需要買到「一年份」，免得家中塞爆亂七八糟。此外，別忽略時間成本，不要執著極小的價差，反而花了太多時間比價、退貨重買、搶折價券、搶紅包，最後省下的錢可能還不到最低時薪183元。
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2、高單價賺加碼回饋：高單價的商品像是3C、家電等，除了既有的特價之外，還有導購網站、網購平台、支付方式等各方面額外回饋，買破萬元的商品回饋金動輒幾百元、甚至破千元很有感。
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