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▲迷客夏焙茶系手搖，左起：「焙焙烏龍拿鐵」M 60元/L 70元、「焙焙芋頭蒙布朗」M 75元/L 95元、「靜岡焙茶拿鐵」Ｍ 65元/L 85元，「焦糖布蕾」配料15元。（圖／迷客夏提供）

▲龜記茗品秋冬推薦暖飲，雙11發送「免費加料券」會員爽領。（圖／翻攝自龜記茗品FB）

▲茶湯會雙11優惠，購買任一口味雞蛋糕，享加購焙茶系列「現折11元」。（圖／春水興業集團提供）

▲發發聯名KitKat開喝「巧克力季」飲品，雙11到店或使用你訂線上訂餐，購買奇異鳥公仔杯套提袋「免費送元氣燕麥優格」一杯。（圖／發發提供）

▲日出茶太雙11優惠，會員憑券開喝太極111「加1元多1杯」。（圖／日出茶太提供）

▲2024雙11優惠，連鎖咖啡、手搖飲料好康一覽。（圖／NOWnews社群中心製）

雙11購物節必喝手搖飲料15家「買一送一」超狂一次整理！迷客夏、珍煮丹、麻古茶坊、五桐號、天仁茗茶、TEA TOP第一味、康青龍、頃刻間都下殺「買一送一」，CoCo都可、茶湯會「現折11元」，龜記「免費加料」、御私藏「加11元多一杯」、大苑子74折、發發買奇異鳥公仔杯套提袋「免費送元氣燕麥優格」、日出茶太會員憑券太極111「加1元多1杯」。迷客夏重磅回歸嚴選日本靜岡「焙茶系」手搖飲料，開喝靜岡焙茶拿鐵、焙焙烏龍拿鐵、焙焙芋頭蒙布朗，還祭出全新配料「焦糖布蕾」！即日起至11月19日，Uber Eats外送平台點得到迷客夏「輕纖蕎麥茶、伯爵紅茶拿鐵買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。大苑子雙11狂歡購物節，11月11日最後一天APP會員限定到商城下單，今限定開搶台灣鮮搾柳丁綠「20杯1,111元」優惠商品券，相當於最高現賺389元。珍煮丹即日起至11月19日，Uber Eats外送指定飲品「買一送一」優惠！點購煮母奶茶、黑糖冬瓜不知春、蜂蜜菊花茶可享「同品項買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。CoCo都可11月11日00:00官方LINE或使用你訂系統，線上領券享「單杯現折11元」優惠，全品項包括百香雙響炮、冬韻擂焙珍奶、奶茶三兄弟等，所有品項單杯就能折價，每人限領4張券，相當於可享4杯飲料「現折11元」優惠！提醒大家，優惠券限當日各店營業時間使用；且糖度、溫度都可自由選擇，數量有限，售完為止。麻古茶坊即日起至11月19日，在Uber Eats點得到外送「高山金萱買一送一」優惠！提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。秋冬季節麻古茶坊還推薦「紅茶拿鐵」、「波霸紅茶拿鐵」開喝暖心特調鮮奶系列。龜記茗品犒賞會員，雙11發送「免費加料券」5張；不是會員也有優惠，11月11日加入會員，也能收到5張免費加料券。提醒大家，加料券僅限實體門市消費使用；限30天內使用完畢（逾期無效）；需消費1杯飲品才可使用1張加料券；優惠不併用。五桐號即日起至11月19日，使用Uber Eats外送享指定飲品「同品項買一送一」優惠！包括五桐奶茶、蜜后春蘋都能爽喝半價好划算。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。茶湯會11月指定使用日本靜岡抹茶開喝「焙茶系列新品」，包括焙茶拿鐵、焙茶珍珠拿鐵、焙茶觀音雙Q奶茶。雙11雙焙美味11月11日至11月30日，購買任一口味雞蛋糕，享加購焙茶系列「現折11元」優惠。天仁茗茶即日起至11月19日，使用Uber Eats外送享指定飲品「買一送一」優惠！點購913茶王、六条麥茶、六茶麥茶冬露可享「同品項買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。從台南北上插旗大巨蛋美食街的「COZY TEA御私藏」，雙11購物節11月10日至11月12日連續3天，推出台灣肉乾珍珠奶茶「加11元多一杯」優惠，現省69元，快揪朋友一起喝。TEA TOP第一味即日起至11月19日，Uber Eats點得到外送茉茗青妙、日月潭紅茶、紅茶鮮奶茶、轟蜜芽咧芽咧 「買一送一」優惠。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。康青龍即日起至11月19日，於外送平台Uber Eats點購指定飲品「買一送一」優惠！包括清檸綠茶、御香烏龍綠茶、御香鐵觀音都有「同品項買一送一」可以喝。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。士林人氣手搖飲料頃刻間慶祝12月11日開店滿兩週年，提早於雙11回饋鐵粉推出買一送一「頃客券」，11月11日起，加入頃刻間官方Line好友，於11月和12月都能分別獲得兩張「買一送一」優惠券，能在每月1號、11號、21號和31號喝優惠，且不限品項加料與否，取價高者計價即可。推薦招牌綠豆沙牛奶、芋頭沙牛奶及全台首創「綠豆奶蓋紅茶」。優格手搖飲料發發全新聯名KitKat開喝「巧克力季」飲品，秋冬香濃奇K巧克力優格、奇K巧克力牛奶冰沙、奇K巧克力歐蕾新上市。即日起至12月1日，加入發發官方LINE好友，即可領取專屬優惠券，購買「迷你奇異鳥公仔吊飾」同時加購飲品享「10元折價」優惠；品牌日適逢雙11加碼，今11月11日，凡到店或使用你訂線上訂餐，購買奇異鳥公仔杯套提袋「免費送元氣燕麥優格」一杯；11月11日起到店購買兩杯KitKat聯名飲品，再加贈一包「KitKat威化巧克力」。加入日出茶太LINE會員好友，可享太極11「1加1元多一杯」優惠券，咀嚼控最愛的粉粿、Q彈珍珠、脆脆啵啵三種配料一次滿足。限定11月11日12:00-20:00至Chatime日出茶太全台門市（台北101門市除外）消費，會員憑券即享太極111「加1元多1件」優惠。提醒大家，每筆交易限使用乙張；優惠不併用。