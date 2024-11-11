雙11的優惠五花八門讓人看了眼花撩亂，滿滿折扣想買卻難以下手。針對今年雙11檔期，3C達人林小旭觀察指出，雖然商品折扣還是有，但要「降價有感」感覺比往年還要少，尤其電信回歸3雄後，今年雙11的優惠更是超無感。但即便如此，他自己還是買了將近「對折」的電競主機和路由器。
林小旭分享今年雙11的戰利品，在momo正檔前的預熱期就下單了搭載i7-14700F處理器、Geforce RTX4060顯卡、32+1TB SSD的高規電競主機，林小旭提到相同規格的主機市價可能會落在5萬上下，但這次雙11特價2萬6999元，相當超值，今（11）日正檔再降888元，又更加便宜。
除了電競主機，他也在PChome 24購物下單了TP-Link的無線網路路由器，特價4999元，一口氣降了3000元，來到該產品的市場最低點，林小旭認為該規格對一般家來說都相當足夠。
其他有感優惠的商品，包含：10 in 1 TypeC無線充電擴充盤，市場最低價是2,280 元，目前雙11價格為999元，提供了PD 100W快充，齊全的I/O擴充接口，還有風扇提供散熱，功能相當完整。
3C達人林小旭推薦清單
▪︎TP-Link Archer BE550 WiFi 7 BE9300 三頻 2.5 Gigabit 無線網路路由器，特價4999元。
▪︎微星平台 i7二十核Geforce RTX4060{祥龍獻瑞}電競電腦，特價26111元。
▪︎TP-Link Archer GE800 Wi-Fi 7 BE19000 三頻電競10 Gigabit 無線網路路由器，特價11111元。
▪︎X1 MAX 512GB USB 3.2 Gen2/TYPE-C 雙介面勁速隨身碟，特價1799元
▪︎WD 威騰My Book 16TB 3.5吋外接硬碟，特價8811元。
▪︎ONEmade 完美選物10 in 1 TypeC無線充電擴充盤，特價999元
▪︎LG 濕拖無線吸塵器，可以電動拖地，最高價17,900 元，目前出現最低價7,911元
▪︎正版蠟筆小新鍵盤/滑鼠組，特價 1111元。
▪︎BOXMAN超輕柔抽取式衛生紙150抽12包X7串/箱，特價769元。
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除了電競主機，他也在PChome 24購物下單了TP-Link的無線網路路由器，特價4999元，一口氣降了3000元，來到該產品的市場最低點，林小旭認為該規格對一般家來說都相當足夠。
其他有感優惠的商品，包含：10 in 1 TypeC無線充電擴充盤，市場最低價是2,280 元，目前雙11價格為999元，提供了PD 100W快充，齊全的I/O擴充接口，還有風扇提供散熱，功能相當完整。
3C達人林小旭推薦清單
▪︎TP-Link Archer BE550 WiFi 7 BE9300 三頻 2.5 Gigabit 無線網路路由器，特價4999元。
▪︎微星平台 i7二十核Geforce RTX4060{祥龍獻瑞}電競電腦，特價26111元。
▪︎TP-Link Archer GE800 Wi-Fi 7 BE19000 三頻電競10 Gigabit 無線網路路由器，特價11111元。
▪︎X1 MAX 512GB USB 3.2 Gen2/TYPE-C 雙介面勁速隨身碟，特價1799元
▪︎WD 威騰My Book 16TB 3.5吋外接硬碟，特價8811元。
▪︎ONEmade 完美選物10 in 1 TypeC無線充電擴充盤，特價999元
▪︎LG 濕拖無線吸塵器，可以電動拖地，最高價17,900 元，目前出現最低價7,911元
▪︎正版蠟筆小新鍵盤/滑鼠組，特價 1111元。
▪︎BOXMAN超輕柔抽取式衛生紙150抽12包X7串/箱，特價769元。