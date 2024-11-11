「亞洲跟拍一哥」、資深狗仔葛斯齊日前爆料，55歲民進黨立委王定宇帶貌美的「女助理」跟前總統蔡英文吃過便當，繼公開王深夜傳「我想要妳」的Line訊息，今（11）日再曝光最新疑似王定宇傳給小三的訊息，「拿超級照片來道歉，快點」，對於王堅持提告，葛斯齊表示尊重：「如果我贏了，希望他能離開政治圈所有職務，還給台灣更乾淨的政治環境。」
稍早，王定宇在臉書發文，指出葛斯齊連日來造假、抹黑攻擊他，今天上午已經委請律師、團隊執行長林義雄到台南地檢署按鈴申告，具狀對葛斯齊提出妨害名譽的刑事、民事告訴，「葛斯齊的行徑相當誇張惡劣，所揭露的相關訊息、時地場景和所謂的對話截圖，百分之百造謠、造假。」王定宇表示自己內心坦蕩，將透過法院全面對葛斯齊訴究到底。
王定宇進一步呼籲葛斯齊：「若還有任何未說的謊、造假的圖，可到法庭上好好把話說清楚講明白，法律自有公斷。葛斯齊已有多次說謊抹黑公眾人物被告上法庭紀錄，面對如此惡質狗仔，唯有訴之法律，才能遏止造謠、造假歪風，讓社會更加乾淨、透明。」
針對王定宇提出妨害名譽告訴，葛斯齊發文反擊：「尊重王定宇的權益，我依然會堅守監督政府的責任！浪費司法資源是絕對不允許！如果我贏了，希望他能離開政治圈所有職務，還給台灣更乾淨的政治環境。」
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王定宇進一步呼籲葛斯齊：「若還有任何未說的謊、造假的圖，可到法庭上好好把話說清楚講明白，法律自有公斷。葛斯齊已有多次說謊抹黑公眾人物被告上法庭紀錄，面對如此惡質狗仔，唯有訴之法律，才能遏止造謠、造假歪風，讓社會更加乾淨、透明。」
針對王定宇提出妨害名譽告訴，葛斯齊發文反擊：「尊重王定宇的權益，我依然會堅守監督政府的責任！浪費司法資源是絕對不允許！如果我贏了，希望他能離開政治圈所有職務，還給台灣更乾淨的政治環境。」