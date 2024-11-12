資深狗仔葛斯齊日前爆料，已婚的民進黨立委王定宇帶貌美、有政治狂熱的「女助理」見過前總統蔡英文，還深夜10點、11點傳「我想要妳」「拿超級相片來道歉，快點」的訊息，王定宇駁斥「截圖百分之百造謠、造假」，並對葛提告妨害名譽。王定宇又身陷桃色疑雲，許多人湧入粉專討「想看超級照片」，他則質疑葛斯齊動機可議、有計劃性，「更重要的是...背後是誰？」

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▲民進黨立委王定宇。（圖／翻攝王定宇臉書）
▲民進黨立委王定宇（左）繼「房東事件」後，再次被爆出感情醜聞。（圖／王定宇臉書）
葛斯齊公開疑似王定宇和小三的調情訊息，許多網友到王的臉書洗版留言：「加油！我超想看超級相片」、「這個精彩了，看看哪邊是法院認證了」、「我想要你的超級相片」、「卡個超級相片」​、「台南的鄉親父老，都說王委員的身體一級棒」、「支持委員提告，加重賠償」、「不可撤告，不可和解！」但也有不少人力挺王定宇，「好好捍衛自己的清白！」

一名網友問王定宇：「還有，委員你不覺得奇怪？葛斯齊這個時間點爆料，究竟用意何在？」王定宇親自回覆：「有計劃的，透過訴訟，除了表示我們內心坦蕩外，也要讓說謊抹黑者付出代價，更重要的是...背後是誰？」認為幕後有藏鏡人主導整起事件。

▲王定宇懷疑葛斯齊被人指使、提供假資料抹黑他。（圖／王定宇臉書）
▲王定宇懷疑葛斯齊被人指使、提供假資料抹黑他。（圖／王定宇臉書）
葛斯齊不怕被告正面迎戰　喊話王定宇敗訴退出政壇

針對王定宇提出妨害名譽告訴，葛斯齊正面迎戰，「尊重王定宇的權益，我依然會堅守監督政府的責任！浪費司法資源是絕對不允許！如果我贏了，希望他能離開政治圈所有職務，還給台灣更乾淨的政治環境。」更說本次事件女主角為媒體原本跟拍的對象，「房東」顏若芳是意外被拍到的案外案。

葛斯齊強調，丟出的爆料、證據都經過查證，王定宇老婆李淑吟並非完全不知情另一半的感情狀態，暗示夫妻倆有意將這些事壓下去，「李小姐沒有被矇在鼓裡，只是怎麼跟老公王定宇去『河蟹』（大陸用語，將不力於己的事封鎖）討論這件事。」

▲葛斯齊揭發王定宇桃色緋聞。（圖／葛斯齊臉書）
▲葛斯齊揭發王定宇桃色醜聞，尊重對方提告的權利。（圖／葛斯齊臉書）

葛斯齊一聽被告誹謗！喊話王定宇「如果我贏了希望你離開政治圈」

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