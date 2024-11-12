日本製造真的非常稀少？日系品牌日立（Hitachi）不論是冷暖氣機、冰箱，在台灣都頗受歡迎，不過一名網友卻爆料指，家中日立冰箱壞了，師傅換壓縮機時發現，原廠裝的壓縮機竟然是新加坡製造的Panasonic壓縮機。內行直言：「這很正常！」而且台灣日立家電早被賣給土耳其Arcelik，昔日「日本原裝進口」品牌形象已不復在。
原PO在「爆料公社」臉書社團發文，指出「我家日立冰箱壞掉了，師傅更換壓縮機時，看到我裡面的壓縮機是Panasonic的牌子，我到底看到了什麼」。他附上的壓縮機為「R600a」冷媒機型，製造地為新加坡。
貼文引爆熱烈討論，一票網友都感嘆：「果然日本製的非常稀少！」也有人直言，這情形很正常，指出拆開各廠牌除濕機或冷氣機，也可能會發現裡面都不是該廠牌的壓縮機，「泰國製的三菱冰箱，用的也是國際牌新加坡製壓縮機」。但原PO也被抓包，該Panasonic壓縮機照片2014年就上過Mobile 01論壇。
日立家電2020已易主 新老闆是土耳其第一大家電製造商
事實上，日立家電早在2020年為了精簡業務，將家電業務賣給土耳其Arcelik（阿奇立克），近年台灣日立家電官網早冠上「阿奇利克日立台灣家電」，維修服務據點招牌也全改換了，過往「日本原裝進口」的品牌形象已不復在。
根據台灣經貿網資料，Arcelik（Arçelik，阿奇立克）成立於1955年，為土耳其最大企業集團Koç旗下專門生產白色家電（指生活及家事用的家庭用電器）的製造商，總部設在伊斯坦堡，不但是土耳其市占率超過50%的最大的白色家電製造商，銷售金額排名也是全歐洲第3大白色家電品牌。
資料來源：阿奇立克日立台灣家電官網
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貼文引爆熱烈討論，一票網友都感嘆：「果然日本製的非常稀少！」也有人直言，這情形很正常，指出拆開各廠牌除濕機或冷氣機，也可能會發現裡面都不是該廠牌的壓縮機，「泰國製的三菱冰箱，用的也是國際牌新加坡製壓縮機」。但原PO也被抓包，該Panasonic壓縮機照片2014年就上過Mobile 01論壇。
日立家電2020已易主 新老闆是土耳其第一大家電製造商
事實上，日立家電早在2020年為了精簡業務，將家電業務賣給土耳其Arcelik（阿奇立克），近年台灣日立家電官網早冠上「阿奇利克日立台灣家電」，維修服務據點招牌也全改換了，過往「日本原裝進口」的品牌形象已不復在。
根據台灣經貿網資料，Arcelik（Arçelik，阿奇立克）成立於1955年，為土耳其最大企業集團Koç旗下專門生產白色家電（指生活及家事用的家庭用電器）的製造商，總部設在伊斯坦堡，不但是土耳其市占率超過50%的最大的白色家電製造商，銷售金額排名也是全歐洲第3大白色家電品牌。
資料來源：阿奇立克日立台灣家電官網