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▲12強賽挺中華隊！必勝客「大披薩199元」優惠必吃。（圖／翻攝自必勝客FB）

▲12強賽開吃必勝客「紅不讓肉圓披薩」單點239元。（圖／必勝客提供）

▲「必勝御守套餐」999元起！加贈限量「必勝御守」。（圖／必勝客提供）

▲頂呱呱12強賽開吃大份量「炸雞桶派對組合餐」現省百元優惠。（圖／頂呱呱提供）

「2024年世界棒球12強賽」將首度在台北大巨蛋舉辦，必勝客應援中華隊必勝，特別祭出平日外帶必勝客「大披薩199元」優惠，還限時兩週推出「12強必勝餐」、「必勝御守套餐」超值優惠組合，並開吃期間限定新品「紅不讓肉圓披薩」，餐點內容、優惠價格一次整理。頂呱呱也祭出大份量應援「炸雞桶派對組合餐」現省百元好康。必勝客力挺「2024年世界棒球12強賽」，號召消費者應援中華隊，祭出大披薩199元優惠、多款超值組合套餐、還期間限定開吃「紅不讓肉圓披薩」新品。◾️即日起至11月25日，週一至週五平日外帶必勝客「大披薩199元」起，直接官網訂購使用優惠碼「94199」、或到門市外帶即可享優惠，口味包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、夏威夷、雙層美式臘腸都只要199元，對比原價565元、最高現省366元。想吃好一點就加價40元，爽吃BBQ黃金嫩雞、雙拼披薩BBQ黃金嫩雞＋四小福、熱帶鳳梨海鮮總匯、雙拼披薩熱帶鳳梨海鮮總匯＋四小福、雙拼披薩海陸總動員都只要239元。◾️必勝客為挺12強賽開吃「紅不讓肉圓比薩」期間限定新品，使用Q彈紅糟肉圓呈現創意棒球造型，香濃紅糟甘甜風味搭配滿滿香菜，並放有香菇、筍丁、香菜、麻糬、莫札瑞拉起司、蒜辣米醬，單點239元。◾️即日起至11月25日，必勝客全台門市、必勝客官網、PK雙饗卡APP開吃「12強必勝餐」，餐點包含1個披薩（紅不讓肉圓/和風章魚燒/韓式泡菜燒肉等共6口味任選），加上一份人氣副食「黃金雞柳條4條」和1.25L可樂/七喜1瓶，只要429元，最多現省443元。◾️「即日起至11月25日或售完為止，必勝客全台門市、必勝客官網、PK雙饗卡APP，開吃999元起「必勝御守套餐」外帶任選2個大比薩搭配歡聚拼盤，就送獨家「必勝御守」，數量有限，送完為止；拼盤還可加價升級其他選項。當然推薦球迷觀賽對戰韓國就吃爆「韓式泡菜燒肉比薩」，台日大戰對上日本要狂嗑「和風章魚燒比薩」，應援中華隊必勝。頂呱呱也響應世界棒球12強賽事，11月13日至11月24日期間，全台門市（桃園機場/板橋環球店除外），特別推出大份量「派對組合餐」限時優惠，分別開吃6塊炸雞桶、8塊炸雞桶、10塊炸雞桶都能「現省百元」起，再搭配呱呱包、甜甜包、地瓜薯條、飲料，用美味應援中華隊。