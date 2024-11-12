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▲小寶優居宣布與信義居家、35線上賞屋兩大平台合作。左起依序為信義居家居家服務部經理宋鈞皓、小寶優居中央營運處處長洪巧玲、小寶優居執行長王韋舜、房地產達人 TED。（圖／記者徐銘穗攝）

▲小寶優居資源共享設計師艦隊計畫全面啟動，打造多元共贏服務生態圈。圖為小寶優居執行長王韋舜（左）與妻子、中央營運處處長洪巧玲。（圖／小寶優居提供）

高房價時代，不少人抱怨付完頭期款後已經被榨乾，沒有裝潢的預算。不過，根據新創室內設計裝修公司內部資料統計，年輕人裝潢預算平均落在150萬至250萬元，近期以侘寂風和奶茶色裝潢最流行。一站式室內設計裝修公司「小寶優居」今（12）舉行「2025室內設計市場展望」，宣布與信義房屋旗下「信義居家」、房產達人TED的35線上賞屋兩大平台合作，估將提供超過上萬名潛在客戶裝修服務，並導入數位影音行銷，帶動流量。2016年成立的小寶優居總部位在台中，在北中南都有據點，目前有30多位室內設計師，主要客戶集中在六都及新竹縣市，2022年營業額達2.56億元創新高。小寶優居中央營運總監洪巧玲說明，去（2023）年受到交屋延期影響，營業額下滑，但今年截至十月為止已達1.8億元，全年度有機會突破2億元。洪巧玲指出，以一年平均房市交易量達23萬戶以上推算，室內設計裝修產值高達4500億元。小寶優居創辦人暨執行長王韋舜認為，住宅市場堪稱無限賽局，致力以整合價值、團隊之力，重塑住宅設計裝修的生態圈。小寶優居正式宣布進駐「信義居家」平台，啟動人才合作艦隊計畫，設計師可共享工程、行銷等資源，也能減少平時繁瑣的行政庶務。此外，王韋舜也分享，在超過3000戶服務經驗中，主要客群為25歲至45歲的首購族為主，裝修預算多在150-250萬左右；近期觀察也發現，小宅、小家庭族群的裝修需求逐漸增長，成為市場新興需求，擁有不可小覷的市場動能。在裝潢風格上，則以侘寂風和奶茶色裝潢最受歡迎。