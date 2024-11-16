台北市「最強美食夜市」換人了！AI教父、NVIDIA輝達執行長黃仁勳最愛的寧夏夜市有超多美食，但近來在2024臺北市夜市打牙祭「夜市十大神美食」票選中，只有一家入選，而延三夜市則有5家攤商入選，入選家數輾壓寧夏、南機場及臨江街夜市。《NOWnews今日新聞》整理夜市十大神美食，及延三夜市地點、Google評價、營業時間一次看。

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「臺北夜市打牙祭」今年邁入第15屆，16大夜市攤商踴躍報名，計有129個攤商進入票選階段，本屆的「夜市十大神美食」票選結果日前出爐，延三夜市占5名、寧夏夜市與南機場夜市各有2名，臨江街夜市則有1家入選。

▲2024臺北夜市打牙祭 夜市十大神美食名單一覽。（圖／記者徐銘穗製表）
▲2024臺北夜市打牙祭 夜市十大神美食名單一覽。（圖／記者徐銘穗製表）
🟡 2024臺北夜市打牙祭 夜市十大神美食名單
◾延三夜市：蔘源藥頭排骨　藥頭排骨湯
                       台南鱔魚麵熱炒專家　鱔魚意麵
                       延三鐵板炒飯　肉絲蛋炒飯
                       汕頭老牌四神湯　綜合湯
                       周胖子鮮果汁　木瓜牛奶

▲延三夜市蔘源藥頭排骨「藥頭排骨湯」入選2024臺北夜市打牙祭夜市十大神美食名單。（圖／Google評論）
▲延三夜市蔘源藥頭排骨「藥頭排骨湯」，入選2024臺北夜市打牙祭夜市十大神美食。（圖／Google評論）
▲延三夜市台南鱔魚麵熱炒專家「鱔魚意麵」，入選2024臺北夜市打牙祭夜市十大神美食名單。（圖／Google評論）
▲延三夜市台南鱔魚麵熱炒專家「鱔魚意麵」，入選2024臺北夜市打牙祭夜市十大神美食。（圖／Google評論）
▲延三夜市延三鐵板炒飯「肉絲蛋炒飯」，入選2024臺北夜市打牙祭夜市十大神美食名單。（圖／Google評論）
▲延三夜市延三鐵板炒飯「肉絲蛋炒飯」，入選2024臺北夜市打牙祭夜市十大神美食。（圖／Google評論）
▲延三夜市汕頭老牌四神湯「綜合湯」，入選2024臺北夜市打牙祭夜市十大神美食名單。（圖／Google評論）
▲延三夜市汕頭老牌四神湯「綜合湯」，入選2024臺北夜市打牙祭夜市十大神美食。（圖／Google評論）
▲延三夜市周胖子鮮果汁「木瓜牛奶」，入選2024臺北夜市打牙祭夜市十大神美食名單。（圖／Google評論）
▲延三夜市周胖子鮮果汁「木瓜牛奶」，入選2024臺北夜市打牙祭夜市十大神美食。（圖／Google評論）
◾寧夏夜市：林振櫂燒麻糬　綜合麻糬冰
                       發發東山鴨頭　鴨頭

◾南機場夜市：捲捲村　提拉米蘇花生卷冰淇淋
                          馬祖奶茶　馬祖藍眼淚

◾臨江街夜市：五哥肉夾饃　肉夾饃加蛋

▲寧夏夜市林振櫂燒麻糬「綜合麻糬冰」，入選2024臺北夜市打牙祭夜市十大神美食名單。（圖／Google評論）
▲寧夏夜市林振櫂燒麻糬「綜合麻糬冰」，入選2024臺北夜市打牙祭夜市十大神美食。（圖／Google評論）
▲寧夏夜市發發東山鴨頭「鴨頭」，入選2024臺北夜市打牙祭夜市十大神美食名單。（圖／Google評論）
▲寧夏夜市發發東山鴨頭「鴨頭」，入選2024臺北夜市打牙祭夜市十大神美食。（圖／Google評論）
▲南機場夜市捲捲村「提拉米蘇花生卷冰淇淋」，入選2024臺北夜市打牙祭夜市十大神美食名單。（圖／Google評論）
▲南機場夜市捲捲村「提拉米蘇花生卷冰淇淋」，入選2024臺北夜市打牙祭夜市十大神美食。（圖／Google評論）
▲南機場夜市馬祖奶茶「馬祖藍眼淚」，入選2024臺北夜市打牙祭夜市十大神美食名單。（圖／Google評論）
▲南機場夜市馬祖奶茶「馬祖藍眼淚」，入選2024臺北夜市打牙祭夜市十大神美食。（圖／Google評論）
▲臨江街夜市五哥肉夾饃「肉夾饃加蛋」，入選2024臺北夜市打牙祭夜市十大神美食名單。（圖／Google評論）
▲臨江街夜市五哥肉夾饃「肉夾饃加蛋」，入選2024臺北夜市打牙祭夜市十大神美食。（圖／Google評論）
Google評價4.1顆星！延三夜市3家必比登推介　

延三夜市正式名稱為「延平北路三段攤販集中場」，俗稱臺北橋夜市、大橋頭夜市、延三夜市，鄰近捷運大橋頭站，位在老城區大稻埕與大龍峒間。延三夜市有3家必比登推介，包含「大橋頭老牌筒仔米糕」、「施家鮮肉湯圓」及「高麗菜飯 原汁排骨湯」

延三夜市Google評價4.1顆星（滿分5顆星），到訪饕客留下評論，表示延三夜市長度不是很長，攤販多在騎樓，因此內用位置不多，但幾乎都是老字號店家，「食物多樣化且普遍算平價」，雖然很少觀光客，但幾乎每家都要排隊，建議傍晚6點、夜市剛開就要來，「不然越晚越多人」。

◾延三夜市資訊
地址：台北市大同區延平北路三段
營業時間：18:00~00:00（各商家有不同休息時間）
交通方式：捷運大橋頭站3A出口，走路1分鐘可到

資料來源：臺北市市場處


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