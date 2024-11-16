台北市「最強美食夜市」換人了！AI教父、NVIDIA輝達執行長黃仁勳最愛的寧夏夜市有超多美食，但近來在2024臺北市夜市打牙祭「夜市十大神美食」票選中，只有一家入選，而延三夜市則有5家攤商入選，入選家數輾壓寧夏、南機場及臨江街夜市。《NOWnews今日新聞》整理夜市十大神美食，及延三夜市地點、Google評價、營業時間一次看。
「臺北夜市打牙祭」今年邁入第15屆，16大夜市攤商踴躍報名，計有129個攤商進入票選階段，本屆的「夜市十大神美食」票選結果日前出爐，延三夜市占5名、寧夏夜市與南機場夜市各有2名，臨江街夜市則有1家入選。
🟡 2024臺北夜市打牙祭 夜市十大神美食名單
◾延三夜市：蔘源藥頭排骨 藥頭排骨湯
台南鱔魚麵熱炒專家 鱔魚意麵
延三鐵板炒飯 肉絲蛋炒飯
汕頭老牌四神湯 綜合湯
周胖子鮮果汁 木瓜牛奶
◾寧夏夜市：林振櫂燒麻糬 綜合麻糬冰
發發東山鴨頭 鴨頭
◾南機場夜市：捲捲村 提拉米蘇花生卷冰淇淋
馬祖奶茶 馬祖藍眼淚
◾臨江街夜市：五哥肉夾饃 肉夾饃加蛋
Google評價4.1顆星！延三夜市3家必比登推介
延三夜市正式名稱為「延平北路三段攤販集中場」，俗稱臺北橋夜市、大橋頭夜市、延三夜市，鄰近捷運大橋頭站，位在老城區大稻埕與大龍峒間。延三夜市有3家必比登推介，包含「大橋頭老牌筒仔米糕」、「施家鮮肉湯圓」及「高麗菜飯 原汁排骨湯」。
延三夜市Google評價4.1顆星（滿分5顆星），到訪饕客留下評論，表示延三夜市長度不是很長，攤販多在騎樓，因此內用位置不多，但幾乎都是老字號店家，「食物多樣化且普遍算平價」，雖然很少觀光客，但幾乎每家都要排隊，建議傍晚6點、夜市剛開就要來，「不然越晚越多人」。
◾延三夜市資訊
地址：台北市大同區延平北路三段
營業時間：18:00~00:00（各商家有不同休息時間）
交通方式：捷運大橋頭站3A出口，走路1分鐘可到
資料來源：臺北市市場處
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🟡 2024臺北夜市打牙祭 夜市十大神美食名單
◾延三夜市：蔘源藥頭排骨 藥頭排骨湯
台南鱔魚麵熱炒專家 鱔魚意麵
延三鐵板炒飯 肉絲蛋炒飯
汕頭老牌四神湯 綜合湯
周胖子鮮果汁 木瓜牛奶
◾寧夏夜市：林振櫂燒麻糬 綜合麻糬冰
發發東山鴨頭 鴨頭
◾南機場夜市：捲捲村 提拉米蘇花生卷冰淇淋
馬祖奶茶 馬祖藍眼淚
◾臨江街夜市：五哥肉夾饃 肉夾饃加蛋
Google評價4.1顆星！延三夜市3家必比登推介
延三夜市正式名稱為「延平北路三段攤販集中場」，俗稱臺北橋夜市、大橋頭夜市、延三夜市，鄰近捷運大橋頭站，位在老城區大稻埕與大龍峒間。延三夜市有3家必比登推介，包含「大橋頭老牌筒仔米糕」、「施家鮮肉湯圓」及「高麗菜飯 原汁排骨湯」。
延三夜市Google評價4.1顆星（滿分5顆星），到訪饕客留下評論，表示延三夜市長度不是很長，攤販多在騎樓，因此內用位置不多，但幾乎都是老字號店家，「食物多樣化且普遍算平價」，雖然很少觀光客，但幾乎每家都要排隊，建議傍晚6點、夜市剛開就要來，「不然越晚越多人」。
◾延三夜市資訊
地址：台北市大同區延平北路三段
營業時間：18:00~00:00（各商家有不同休息時間）
交通方式：捷運大橋頭站3A出口，走路1分鐘可到
資料來源：臺北市市場處