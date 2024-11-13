台灣已經進入大地震時代！今（13）上午11時41分屏東近海發生規模4.1地震，這起地震引起地震專家郭鎧紋注意，他發現此次震央附近曾在2006年底，8分鐘內接連發生2起規模7強震，重創多條海底電纜，也是「台灣西南外海百年以來錄得最強的地震」，而且距核三電廠約只有15公里，要特別注意。
根據中央氣象署地震預報中心資料顯示，今上午11時41分這起規模4.1地震，震央位在北緯 21.82度，東經 120.69度，即在屏東縣政府南南東方 97.9 公里 ，位於屏東縣近海，地震深度39.2公里，屏東縣最大震度2級、高雄市最大震度1級。
郭鎧紋發現，屏東近海這起4.1地震非常特別，距離核三發電廠只有約15公里，但分屬不同斷層。更特別的是，郭鎧紋指出，此次震央附近在2006年12月26日，曾在短短8分鐘內接連發生2起規模7強震（20:26深度44.1公里、20:34深度50.2公里），是台灣西南外海百年以來紀錄到的最強地震。
2006年屏東近海的兩起規模7地震，雖然在台灣只造成輕微的人命傷亡和建築物損毀，但嚴重的災情在於造成多條海底電纜中斷，導致東亞區內網際網路、國際電話服務受阻。
當時，聯合國國際減災策略署（ISDR）主任布里斯諾形容該次地震損害海底電纜為「現代新型態災難」，對經濟及社會的衝擊極為沉重，並表示將與國際電信聯盟（ITU）全面提升海底電纜的抗震標準。
郭鎧紋直言說：「以前發生過大地震，未來一定有可能再發生，因為構造都在，代表以後可能會重複發生。」而根據氣象署歷史資料，2006年屏東近海的2起規模7強震發生後，短短3天內就發生7起規模5以上餘震，最大5.9，另外還有3個4.7及1個4.1餘震，提醒大家要多加注意。
資料來源：氣象署歷史地震報告
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郭鎧紋發現，屏東近海這起4.1地震非常特別，距離核三發電廠只有約15公里，但分屬不同斷層。更特別的是，郭鎧紋指出，此次震央附近在2006年12月26日，曾在短短8分鐘內接連發生2起規模7強震（20:26深度44.1公里、20:34深度50.2公里），是台灣西南外海百年以來紀錄到的最強地震。
2006年屏東近海的兩起規模7地震，雖然在台灣只造成輕微的人命傷亡和建築物損毀，但嚴重的災情在於造成多條海底電纜中斷，導致東亞區內網際網路、國際電話服務受阻。
當時，聯合國國際減災策略署（ISDR）主任布里斯諾形容該次地震損害海底電纜為「現代新型態災難」，對經濟及社會的衝擊極為沉重，並表示將與國際電信聯盟（ITU）全面提升海底電纜的抗震標準。
郭鎧紋直言說：「以前發生過大地震，未來一定有可能再發生，因為構造都在，代表以後可能會重複發生。」而根據氣象署歷史資料，2006年屏東近海的2起規模7強震發生後，短短3天內就發生7起規模5以上餘震，最大5.9，另外還有3個4.7及1個4.1餘震，提醒大家要多加注意。
資料來源：氣象署歷史地震報告