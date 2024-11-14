全聯福利中心特定時段會打8折、6折出清即期品，是不少婆媽鎖定的心頭好，不過一名女網友卻發現，全聯原價173元的牛肉，貼上「6折後138元」的黃色特價標籤，覺得金額怪怪的，計算後才發現價格不對，發文提醒「來全聯要帶計算機」。一票婆媽這才驚覺，過往都只看金額、沒去算，大呼：「感謝提醒！」
原PO在臉書「我愛全聯-好物老實說」公開社團發文，貼出一張全聯「美國翼板霜降火鍋肉片」照片，該盒牛肉片貼上「6折後138元」的黃色特價標籤，但細看原價為173元，6折價應為103元，少了35元優惠。
她表示因為看到太多朋友分享全聯價格問題，才開始特別留意，沒想到真是如此，直言：「全聯真的算數很有問題，還是他們的計算方式有自己的一套公式？怎麼看，6折的價格就是不對。」
貼文引發討論，一堆婆媽網友紛紛留言感謝，表示自己在全聯購物實，通常都只看金額，沒有再自行計算確認，「 以後遇到一定要算一下」。
有網友也分享，自己前一天才遇到「$188打6折價格是$153」，她發現後直接找現場工作人員更改，才又省下41元，嘆說「如果趕時間沒注意看的話，不就多付錢了」。
不過，也有網友為全聯緩頰，解釋「並不是打折算錯。而是員工在貼折扣標籤的時候，貼到不是這個折扣標的商品了。所以價格才怪怪的。萬一賣掉了，他們庫存＆庫存金額也會怪怪的」。
完整討論：我愛全聯-好物老實說臉書社團
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她表示因為看到太多朋友分享全聯價格問題，才開始特別留意，沒想到真是如此，直言：「全聯真的算數很有問題，還是他們的計算方式有自己的一套公式？怎麼看，6折的價格就是不對。」
貼文引發討論，一堆婆媽網友紛紛留言感謝，表示自己在全聯購物實，通常都只看金額，沒有再自行計算確認，「 以後遇到一定要算一下」。
有網友也分享，自己前一天才遇到「$188打6折價格是$153」，她發現後直接找現場工作人員更改，才又省下41元，嘆說「如果趕時間沒注意看的話，不就多付錢了」。
不過，也有網友為全聯緩頰，解釋「並不是打折算錯。而是員工在貼折扣標籤的時候，貼到不是這個折扣標的商品了。所以價格才怪怪的。萬一賣掉了，他們庫存＆庫存金額也會怪怪的」。
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