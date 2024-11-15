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▲比對地質調查所高精度圖層資料，郭鎧紋發現這起地震應是「滴水斷層」作動。（圖／郭鎧紋提供）

▲今凌晨甲仙地震與2010年高雄地震、2016年美濃地震相對位置。（圖／郭鎧紋提供）

▲2010年高雄地震距高鐵台南站約43.23公里，2016年美濃地震距高鐵台南站約26.14公里。（圖／郭鎧紋提供）

今（15）凌晨2時56分，高雄甲仙發生規模3.2地震，地震深度10.7公里，為極淺層地震。地震專家郭鎧紋示警，過往發生在高雄山區的地震，對台南及高鐵威脅極大，2010年3月的高雄地震（或稱甲仙地震），造成高鐵首度出軌、共6列車停駛、2400名乘客受困，而2016年2月的高雄美濃地震，造成台南高鐵路線結構受損、維冠大樓倒塌115人死亡。根據中央氣象署資料顯示，凌晨2時56分這起規模3.2地震，位置在高雄市甲仙區，地震深度10.7公里，高雄甲仙最大震度2級、六龜1級，台南、嘉義縣及彰化縣最大震度1級。郭鎧紋指出，比對地質調查所高精度圖層資料，發現這起地震應是「滴水斷層」作動。他說明，雖然斷層不同，但今晨高雄甲仙地震和2010年3月高雄地震（或稱甲仙地震）與2016年2月高雄美濃地震都有一共同點，就是都發生在高雄山區，對高鐵及台南威脅極大。2010年3月4日8時18分，高雄甲仙地震測站東偏南方17.1公里，發生規模6.4地震，北上110列次列車在台南新市路段、北起293公里處，四組車輪偏移軌道約15至20公分，在「道床版」上拖行了約2.7公里，是高鐵發生首起載客列車出軌事故。2016年2月6日（小年夜）3時57分，高雄美濃發生規模6.6地震，最大震度為台南新化7級，高鐵台南歸仁路段電車線系統線形與結構受損，當天台中至左營列車全取消。台南永康維冠金龍大樓倒塌、115人死亡，歸仁旺林飯店與幸福大樓倒塌、造成2人死亡。郭鎧紋指出，2010年高雄地震距高鐵台南站約43.23公里，2016年美濃地震距高鐵台南站約26.14公里，兩起地震和今天的甲仙地震，分別相距約18、20公里。他回憶說，高鐵發生列車出軌事故後，曾邀請日本專家來台研擬對策，日本專家說「台灣太小不適合發展地震預警系統」，一旦發生直下型或太近的地震都來不及，因為時速300公里的高鐵列車，煞車要90秒，根本來不及。但郭鎧紋認為，「對台南沒用，但對嘉義有用」，地震預警系統仍可發揮示警作用。郭鎧紋表示，2010年出軌的高鐵列車是撞到地震波引發事故，其他5班列車剛出站都沒事，因此他建議政府，「只要所有車經過台南都停一下，進台南減速，問題都解決了」。他發現，以前從嘉義出發的高鐵約只有1/2停台南，現在2/3都有停，也是預防性防災措施。