台北大巨蛋「2024年世界棒球12強賽」開打捷報連連，昨晚中華隊以2:1艱辛擊敗多明尼加迎接二連勝，今（15）日開吃慶祝台灣勝利優惠！漢堡王全台門市臨櫃消費「買100元就送50元」商品兌換券，免費爽吃「小份辣薯球＋小杯可樂」！鮮茶道也祭出手搖飲料「買一送一」優惠一次整理。
📌漢堡王「買100元送50元」商品兌換券！慶12強二連勝
狂賀台灣勝利，歡慶12強棒球賽中華隊二連勝，漢堡王今11月15日一日限定，全門市臨櫃（不適用兒童樂園、機場及科技廠等店）早上10:30至打烊前30分鐘，臨櫃消費「滿100元就送50元」商品兌換券！憑券可免費兌換「小份辣薯球＋小杯可樂」。提醒大家，每筆消費限換一張，不可當次消費使用兌換；數量有限，送完為止。
📌鮮茶道「買一送一」！歡慶中華隊再度奪勝
手搖飲料鮮茶道也慶祝中華隊再度奪勝，今11月15日加入LINE好友，免費領「洛神汁買一送一」優惠券。提醒大家，優惠券限到店現場購買使用；線上點餐、外送服務不適用。
另外，力挺中華隊戰勝12強棒球賽，多家連鎖速食品牌也祭出應援優惠，肯德基「買一送一」大推9款「炸雞蛋撻餐」優惠碼；必勝客平日外帶「大披薩199元」，開吃期間限定「紅不讓肉圓披薩」。
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狂賀台灣勝利，歡慶12強棒球賽中華隊二連勝，漢堡王今11月15日一日限定，全門市臨櫃（不適用兒童樂園、機場及科技廠等店）早上10:30至打烊前30分鐘，臨櫃消費「滿100元就送50元」商品兌換券！憑券可免費兌換「小份辣薯球＋小杯可樂」。提醒大家，每筆消費限換一張，不可當次消費使用兌換；數量有限，送完為止。
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