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▲特力屋指出，今年民眾加裝防霾紗窗需求，較去年同期大幅度增加。（圖／特力屋提供）

今（15）天西半部空氣品質不佳，尤其桃園市灰色天空，環境部長彭啓明表示，和天兔颱風接近有關，下沉氣流讓大氣很穩定，大氣汙染物難以擴散而累積，提醒敏感族注意。而居家修繕業者也觀察到，近期防霾紗窗需求大增，裝設價格、注意事項一次看懂。每年10月至隔年3月是台灣霾害嚴重、空氣品質較差的時節。居家零售修繕業者特力屋指出，從社區管家預約評估項目中，發現今年不少民眾有「加裝防霾紗窗」的需求，請社區管家到府丈量的預約量較去年同期大幅度增加，而事後的消費者回饋也有許多好評，家中環境品質改善許多。網友先前在Threads發問「買防霾紗窗是智商稅嗎」，他表示正在裝潢位在新竹郊區的新家，風沙大、家中灰塵掃不完，「我看了家中一片安全鎖平開防霾窗售價大約落在1萬，值得買嗎？」貼文引發討論。防霾紗窗能阻隔空氣中的髒空氣、懸浮微粒進到室內，可分為靜電式防霾紗窗與薄膜式防霾紗窗。將濾網的孔洞做得非常細小，以達到過濾效果，採用纖維技術製作出高密度的紗窗阻隔髒空氣，PM2.5²的阻隔率高達95%以上。但容易將空氣阻隔在外，造成不透風且透視度差的問題，採用靜電吸附的原理，在紗線纖維融入靜電，形成一個弱靜電層，可吸附空氣中大部分的懸浮顆粒。PM2.5²的阻隔率高達80%，也不會影響透視度。但風大時阻隔率會下降。特力屋指出，高機能防霾紗窗含安裝費一才目前特價319元（原價350元），以135目編織成之紗網技術做物理性阻隔，再加以「靜電」方式捕捉灰塵，達到清淨空氣。丈量方式為量紗窗內側。以寬120公分、高150公分紗窗計算為20才，裝設防霾紗窗費用約6380元（含安裝費）。防霾紗窗須依造消費者窗型訂製適合大小，價格須考量紗網面積、窗戶類型等多項因素。有業者估算，以一個30坪左右的房子為例，含工帶料的防霾紗窗價格約落在4萬5000至5萬5000元。