中國國家領導人習近平昔日對手、中共政治局前委員薄熙來之子薄瓜瓜即將成為台灣女婿，迎娶宜蘭羅東博愛醫院創辦人許文政孫女。據悉，這場驚動國安、備受矚目的兩岸聯姻，婚宴將在新竹知名「The One南園人文客棧」舉行。The One南園最知名的規定就是「不招待7歲以下孩童」，以維護品質。《NOWnews》整理The One南園特色、價碼，帶讀者一探究竟。
對於薄瓜瓜婚禮，The One南園稍早回應《NOWnews》表示，The One南園一直以來接待過許多貴賓、企業及品牌活動，每個客戶也都非常注重隱私，「目前我們實在沒有更多的訊息可以跟大家分享，謝謝大家關心」。
🟡 The One南園人文客棧歷史與特色
The One南園人文客棧由「臺灣建築之父」漢寶德操刀設計，融合江南庭園、閩式建築及巴洛克拱廊三種建築風格，亦有「華人世界最美山中園林」之稱。柴契爾夫人、戈巴契夫都曾為座上賓。但為安全考量，僅接待7歲以上遊客。
The One團隊2008年後接手，主打「計畫性定點旅遊」風氣，遊園及住宿均採限量預約，人文管家團隊的客製服務，獲得許多國際品牌的支持，今年9月中才舉辦完國際精品品牌LV頂級珠寶展、Dior 、Harry Winston等，也有車商如保時捷、法拉利等來此辦活動。
🟡 The One南園人文客棧辦婚禮、住宿要多少錢？
8萬多坪無邊綠意的場地，規劃20間檜木廂房。根據Booking訂房網資料顯示，12月雙人房周日至周五住宿一晚費用為2萬900元、周六2萬2800元，12月31日跨年夜則為2萬4700元。The One南園官網也揭露婚禮、紀念日等「客製包場」費用，則分「山中園林」、「歇心宿旅」兩種包場方案。
📍山中園林包場：南洋杉之西，在亭臺樓閣間，邂逅國際建築師的跨時代對話。
◾平日NT$ 300,000+10%／假日NT$ 350,000+10%起。人數50位，每加一位平／假日TWD3,000+10%起，至多100位。
◾90天前全額付款，享早鳥9折款待。
◾The One款待單點台北/台中市區間至The One南園專車來回接駁。
📍歇心宿旅包場：南洋杉之東，在專屬場域裡，坐擁山中莊園的晨昏姿態。
◾平日NT$ 550,000+10%／假日NT$ 650,000+10%起。
◾獨享20間雙人四意廂房及客棧區空間。
◾ 90天前全額付款，享早鳥9折款待。
🟡 The One南園人文客棧資訊
◾地址：新竹縣新埔鎮九芎湖32號
◾電話：02 2562 1777
◾Google評價：4.3顆星（滿分5顆星）
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🟡 The One南園人文客棧歷史與特色
The One南園人文客棧由「臺灣建築之父」漢寶德操刀設計，融合江南庭園、閩式建築及巴洛克拱廊三種建築風格，亦有「華人世界最美山中園林」之稱。柴契爾夫人、戈巴契夫都曾為座上賓。但為安全考量，僅接待7歲以上遊客。
The One團隊2008年後接手，主打「計畫性定點旅遊」風氣，遊園及住宿均採限量預約，人文管家團隊的客製服務，獲得許多國際品牌的支持，今年9月中才舉辦完國際精品品牌LV頂級珠寶展、Dior 、Harry Winston等，也有車商如保時捷、法拉利等來此辦活動。
🟡 The One南園人文客棧辦婚禮、住宿要多少錢？
8萬多坪無邊綠意的場地，規劃20間檜木廂房。根據Booking訂房網資料顯示，12月雙人房周日至周五住宿一晚費用為2萬900元、周六2萬2800元，12月31日跨年夜則為2萬4700元。The One南園官網也揭露婚禮、紀念日等「客製包場」費用，則分「山中園林」、「歇心宿旅」兩種包場方案。
📍山中園林包場：南洋杉之西，在亭臺樓閣間，邂逅國際建築師的跨時代對話。
◾平日NT$ 300,000+10%／假日NT$ 350,000+10%起。人數50位，每加一位平／假日TWD3,000+10%起，至多100位。
◾90天前全額付款，享早鳥9折款待。
◾The One款待單點台北/台中市區間至The One南園專車來回接駁。
📍歇心宿旅包場：南洋杉之東，在專屬場域裡，坐擁山中莊園的晨昏姿態。
◾平日NT$ 550,000+10%／假日NT$ 650,000+10%起。
◾獨享20間雙人四意廂房及客棧區空間。
◾ 90天前全額付款，享早鳥9折款待。
🟡 The One南園人文客棧資訊
◾地址：新竹縣新埔鎮九芎湖32號
◾電話：02 2562 1777
◾Google評價：4.3顆星（滿分5顆星）