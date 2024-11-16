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▲網友抱怨，前一位客人一次掃走麥當勞該分店剩下的11顆鬆餅堡，還跑到第2家繼續掃貨。（圖／翻攝Threads）

▲網友曬出使用麥當勞歡樂送買到鬆餅堡截圖，內行提醒「能訂就馬上訂」。（圖／翻攝Threads）

麥當勞鬆餅堡賣到第4天熱度仍不減，Threads、IG等社群平台仍被鬆餅堡狂洗版。家住台北民生社區的網友分享，「早上約9：00的時間，致電給麥當勞，民生餐廳全數售完、民生二餐廳全數售完、民權一餐廳數售完、南京五全數售完」，最後他在小巨蛋旁的南京六餐廳買到，「排隊速度蠻快的」。◾限量份數：70萬份◾販售時間：11/13至12/17（或售完為止）◾販售時段：早餐時段 05:00至10:30◾價格：現場單點69元至79元；薯餅套餐111元至121元歡樂送單點71元至81元；薯餅套餐113元至123元◾熱量：豬肉蛋厚鬆餅堡 481.2大卡豬肉厚鬆餅堡 419.8大卡火腿蛋厚鬆餅堡 378.1大卡另名網友也分享購買麥當勞鬆餅堡狀況，她表示聽到店員說還剩30幾份鬆餅堡，她數數自己排在前十名內，應該買得到，沒想到「我前面的那個男生，輪到他的時候，問店員剩幾個，直接把剩下的11個全部買走」。她無奈轉往另間麥當勞繼續排隊，幸好有買到，結果轉頭要離去時原地傻眼，「那個男生也跑來第二間店繼續掃鬆餅堡！」一票鬆餅堡同好不滿，認為麥當勞應該要限量購買才公平。也有網友分享，自己今（16）透過麥當勞歡樂送，成功訂購鬆餅堡，笑說：「測試結果麥當勞歡樂送可以點欸，我5:30起來排隊幹嘛。」他說自己前兩天歡樂送都不能訂，今天意外發現可以訂購，趕緊下單，吃完繼續睡回籠覺。不過，一票網友哀號，自己打開歡樂送，鬆餅堡品項都顯示「暫時無法使用」，懷疑自己被排擠。內行透露，「不要僥倖，能訂就馬上訂，超過庫存時間還是會打電話跟你說賣完了 」，也有人用歡樂送定鬆餅堡，結果送來滿福堡。