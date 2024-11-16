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▲今（16）下午3時7分，台南麻豆發生第二起地震，規模為3.4。（圖／中央氣象署提供）

▲台南前緣構造未來50年發生規模7.2地震為1%。（圖／郭鎧紋提供）

台灣今年地震特別多！今（16）下午3時許，台南麻豆在短短6分鐘內接連發生2起地震，一起規模4.5、另起規模3.4，麻豆人超有感，佳里有民眾驚說「早上掃了快50隻蚯蚓」。地震專家郭鎧紋指出，此次台南地震發生在「台南前緣構造」，直言未來50年發生規模7.2地震為1%。根據中央氣象署資料顯示，第一起台南麻豆地震發生在下午3時1分，臺南市政府北方 23.0 公里 ，規模4.5，地震深度11.7公里，屬極淺層地震，台南最大震度4級、嘉義縣市最大震度3級。第二起台南麻豆地震則發生在6分鐘後、下午3時7分，臺南市政府北方 24.4 公里 ，規模3.4，地震深度10.9公里，同屬極淺層地震，台南最大震度3級。郭鎧紋指出，台南從1995年迄今，30年來顯著有感地震有131起，小區域地震355起，合計486起，等於一年約16起，而今年至今共發生19起（含今2起），整體來說，地震活動沒有異常的多，主要是國道一號以西及國道三號以東兩地震群在發展。他說明，台南麻豆今天這兩起地震震央，正是位在學界所說的「台南前緣構造」，該構造在中央大學所整理逾40個「未來50年台灣孕震構造」當中，學者估計未來50年發生規模7.2地震為1%，所以也不算太高。台南前緣構造北起台南將軍區，往南經七股、安南、中西、安平，延伸出海，大致呈南北走向，全長約32.9公里，為逆移構造。