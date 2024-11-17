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▲徐佳馨指出，不少父母提供頭期款，幫助子女搭上新青安列車，也讓大學生房貸數攀升。（示意圖／記者徐銘穗攝）

▲徐佳馨提醒，房貸之亂下，父母幫助小孩成家美意，應先精算自身荷包，避免違約發生。（示意圖／家庭消費中心攝）

新青安貸引爆房貸之亂，導致買氣快速翻轉，回首2024年H1，20~25歲大學學歷者，新增1,821筆，創2020年來同期新高。住商機構企研室執行總監徐佳馨表示，「這樣的結果新青安厥功甚偉，不少富爸媽在進行資產規劃同時，願出資為下一代圓成家夢，讓部分大學生一出社會就成為有殼一族。」據聯徵中心資料，2024年H1，共新增約12萬筆房貸，其中，20~25歲大學學歷者共1,821筆，占總數1.5%，創2020年來同期新高，平均鑑價估值1,137.2萬、平均核貸成數75.18%、平均貸款利率2.07%。大學生尚未畢業工作，購屋占比攀升是極為奇怪之事，徐佳馨指出，基本上頭期款應是家裡幫忙居多，至於是否有穩定收入、理財規劃得當，就很難得知，可以確定的是，父母當時勢必出現了「今天不買、明天更貴」的想法，提供了頭期款，幫助子女搭上新青安列車。正常來說，大學生畢竟尚未正式出社會，無穩定收入來源，但銀行對於財力證明的評估，除了收入外，也會參考「銀行來往的紀錄」、「財產清單」等，如果父母提早幫小孩規劃存款、購買存股、儲蓄險等，並辦理信用卡，保持正常還款，還是有可能提升信用評級，畢竟還有房屋作為抵押物，房貸自然有過件可能。目前房價來到高峰，今年上半，大學生購屋總價也達1,137.2萬元、平均核貸成數達7成5，雙雙創5年新高，不過，今年7月央行約銀行喝咖啡後，正式暴露銀行房貸水位拉警報，金融系統性風險攀升情事後，央行也祭出第7波信用管制。徐佳馨進指出，現階段父母如果還想幫大學生購屋，除了要符合新青安族身分外，資金流向、用途也應明確，避免被被判斷為「借人頭」投資，另外，父母若協助購屋，也要精算自身荷包，畢竟「貸款成數低、利率高」已是現在進行式，應避免違約發生的可能性。