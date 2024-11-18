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88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌、洗錢逾217億元，新北地院8日裁定以5000萬元交保，限制出境、出海、住居及電子監控。檢方提出抗告，高院15日晚間撤銷原裁定並發回更裁，新北院今（18）日提高保釋金至1億元，名模女友錢帥君火速在1小時後籌到錢前往辦保，隨後2名身材壯碩的外國保鑣也前來護送離去。新北地院今日下午裁定，將郭哲敏交保金提高至1億元，若晚間10時籌不到保金將還押，然而就在1小時後，女友錢帥君就籌到剩餘的5000萬元，並與2名親友於下午4時許，提著大型行李箱至新北地院辦保。不久後，還來了2名外國壯漢，拿了2把黑傘前來，疑似被親友找來充當保鑣，協助郭、錢順利離開法院。郭哲敏晚間9時30分步出新北地院，面對媒體詢問僅簡短回應：「請各位媒體對我、對案情有利證據調查，平衡的報導就行了，謝謝大家。」至於外傳遭黑白兩道追殺、是否擔心自己的人身安全，他則駁斥「沒有，沒這問題」，隨後搭上車離去。