獨家專訪／傳奇射手Sasha Vujacic回憶與Kobe的兄弟情和珍貴時刻

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Sasha Vujacic與Kobe建立深厚情誼與輝煌NBA生涯。（圖／美聯社／達志影像）

▲Sasha Vujacic與Kobe兩人就像兄弟，也經歷過爭執。（圖／美聯社／達志影像）

Sasha Vujacic接受《NOWnews》專訪。（圖／記者廖聿偉攝）

▲Sasha Vujacic在NBA生涯締造許多輝煌時刻。（圖／美聯社／達志影像）

▲Sasha Vujacic退休後經營個人品牌。（圖／李政龍攝）

▲Sasha Vujacic無論在球場還是退役後的商場，都非常成功。（圖／李政龍攝）

NBA昔日球星Sasha Vujacic，是斯洛維尼亞的傳奇射手，不僅在NBA贏得兩次總冠軍，更因其穩定的投籃能力和冷靜的關鍵表現被譽為「機器人」（The Machine）。近日，他「Kobe從第一天起就像我的大哥一樣。」Sasha Vujacic感性地回憶起與Kobe的點點滴滴。兩人關係不僅是隊友，更像家人一樣。Vujacic提到，「Kobe對我的幫助超越了籃球場，更教會了我如何迎接挑戰並戰勝困難」。曾經很多人質疑Kobe很難相處，Sasha Vujacic回應：然而，兄弟之間也有爭執。Vujacic說，「Kobe就像我的大哥，而小弟偶爾會討厭哥哥，這很正常，因為他總是在教導你。我們有過爭執，但正是這種磨合讓我們成為一支強大的團隊。」在專訪中，Sasha Vujacic特別談到2010年總冠軍賽第七場對陣波士頓塞爾提克的經典時刻。「那是一場終極的團隊勝利，每個人都扮演了自己的角色。」Sasha Vujacic分享了一個關於Kobe訓練哲學的故事。他提到，第一次與教練Phil Jackson和Kobe一起訓練時，Phil看到球員隨意投籃，便立即喊停：「在比賽中，你們會這樣投籃嗎？」Kobe也強調，每一個訓練環節都要模擬比賽情境，從不允許任何壞習慣的產生。Sasha Vujacic於2004年被洛杉磯湖人隊選中，效力NBA七個賽季。他以穩定的三分球能力和強大的心理素質成為湖人重要的外線射手。他的代表性時刻包括2008年總決賽對塞爾提克時的多次關鍵三分，以及2010年總決賽第七場的關鍵罰球。除了籃球，