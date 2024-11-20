獨家專訪／傳奇射手Sasha Vujacic回憶與Kobe的兄弟情和珍貴時刻

NBA昔日球星Sasha Vujacic，是斯洛維尼亞的傳奇射手，不僅在NBA贏得兩次總冠軍，更因其穩定的投籃能力和冷靜的關鍵表現被譽為「機器人」（The Machine）。近日，他接受《NOWnews》的專訪中，分享了他與Kobe Bryant之間深厚的兄弟情誼，從共同追逐冠軍夢想到彼此成就的過程，以及他如何在NBA生涯中實現夢想。
「Kobe從第一天起就像我的大哥一樣。」Sasha Vujacic感性地回憶起與Kobe的點點滴滴。兩人關係不僅是隊友，更像家人一樣。Vujacic提到，「Kobe對我的幫助超越了籃球場，更教會了我如何迎接挑戰並戰勝困難」。
Vujacic：「Kobe是地球上最努力的人之一，他總是全力以赴。他告訴我，只要保持堅持，最終一切都會有所回報。」
與Kobe的兄弟情誼：從球場到人生的啟示
曾經很多人質疑Kobe很難相處，Sasha Vujacic回應：「Kobe自我要求極高，也希望隊友能全力以赴。他不喜歡懶惰，特別是那些來洛杉磯只是為了享受『表演時刻』的人。」這也是為什麼他們能建立深厚連結的原因。「我每天早上五點就去球場，幾乎只有我和Kobe在那裡練球。他尊重那些努力工作、渴望進步的人。」
然而，兄弟之間也有爭執。Vujacic說，「Kobe就像我的大哥，而小弟偶爾會討厭哥哥，這很正常，因為他總是在教導你。我們有過爭執，但正是這種磨合讓我們成為一支強大的團隊。」
光榮的冠軍時刻：2010年總決賽第七場
在專訪中，Sasha Vujacic特別談到2010年總冠軍賽第七場對陣波士頓塞爾提克的經典時刻。「那場比賽，情緒非常緊繃，全隊的表現都不理想。但在最後關鍵時刻，每個人都站了出來。」Sasha Vujacic在最後13秒穩穩罰進兩球，幫助湖人鎖定勝局，完成復仇，也讓湖人隊成功奪得第16座總冠軍。
「那是一場終極的團隊勝利，每個人都扮演了自己的角色。」Vujacic回憶，「比賽結束後，Kobe和我擁抱在一起，他說：『我們終於做到了！』這個時刻充滿了情感，象徵著我們多年努力的回報。」
難忘的訓練精神：為勝利鋪路
Sasha Vujacic分享了一個關於Kobe訓練哲學的故事。他提到，第一次與教練Phil Jackson和Kobe一起訓練時，Phil看到球員隨意投籃，便立即喊停：「在比賽中，你們會這樣投籃嗎？」Kobe也強調，每一個訓練環節都要模擬比賽情境，從不允許任何壞習慣的產生。
「Kobe對細節的關注是令人難以置信的。他的訓練方法讓我理解，籃球不僅是一場比賽，更是一種生活態度。」Sasha Vujacic說，「如果你從一開始就選擇捷徑，最終一定會失敗。但如果一步一腳印，成功就是水到渠成。」
Sasha Vujacic於2004年被洛杉磯湖人隊選中，效力NBA七個賽季。他以穩定的三分球能力和強大的心理素質成為湖人重要的外線射手。他的代表性時刻包括2008年總決賽對塞爾提克時的多次關鍵三分，以及2010年總決賽第七場的關鍵罰球。
除了籃球，Sasha Vujacic退役後還積極投身公益與商業活動，並建立了自己的家族酒莊。他表示：「不論是籃球還是生活，我的目標始終是全力以赴，成就『冠軍時刻』。」
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然而，兄弟之間也有爭執。Vujacic說，「Kobe就像我的大哥，而小弟偶爾會討厭哥哥，這很正常，因為他總是在教導你。我們有過爭執，但正是這種磨合讓我們成為一支強大的團隊。」
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「那是一場終極的團隊勝利，每個人都扮演了自己的角色。」Vujacic回憶，「比賽結束後，Kobe和我擁抱在一起，他說：『我們終於做到了！』這個時刻充滿了情感，象徵著我們多年努力的回報。」
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「Kobe對細節的關注是令人難以置信的。他的訓練方法讓我理解，籃球不僅是一場比賽，更是一種生活態度。」Sasha Vujacic說，「如果你從一開始就選擇捷徑，最終一定會失敗。但如果一步一腳印，成功就是水到渠成。」
Sasha Vujacic於2004年被洛杉磯湖人隊選中，效力NBA七個賽季。他以穩定的三分球能力和強大的心理素質成為湖人重要的外線射手。他的代表性時刻包括2008年總決賽對塞爾提克時的多次關鍵三分，以及2010年總決賽第七場的關鍵罰球。
除了籃球，Sasha Vujacic退役後還積極投身公益與商業活動，並建立了自己的家族酒莊。他表示：「不論是籃球還是生活，我的目標始終是全力以赴，成就『冠軍時刻』。」
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