NBA傳奇球星Sasha Vujacic接受《NOWnews》專訪，並高度讚揚台灣籃球的發展。Sasha特別提到，台灣球迷對籃球的熱情令人印象深刻，並認為近年NBA球星的到來，對於推動台灣籃球發展有重要作用。
這是Sasha Vujacic第二次造訪台灣。他提到，第一次來台是因為杉磯湖人隊的籃球活動，他深刻感受到台灣球迷對湖人隊的熱愛。他笑說：「台灣可能有80%都是籃球迷都是湖人球迷，這讓我感到很親切。」
過去有「小公主」稱號的Sasha也分享了與粉絲互動的趣事：「台灣球迷總是熱情地想和我合影，但當我剪掉長髮後，有些人不認出我。他們經常問我：『你的長髮去哪了？』」Sasha笑說，剪掉長髮後的自己看起來更年輕，但也少了一點標誌性的外型。他補充道：「這樣的改變也讓我更自由地與粉絲互動，無論是在街上還是球場，都感覺到大家的熱情。」
Sasha Vujacic談到NBA球員來台對台灣籃球的影響時，特別提到Dwight Howard（魔獸）等明星球員的參與：「Dwight來台灣是件非常棒的事。他帶來的不僅是比賽經驗，還有籃球精神的傳遞。這對台灣籃球的發展非常重要，因為NBA球星的到來能激發年輕人的熱情，並提升比賽的專業性。」
他補充道：「我在台灣這幾天，無論走到哪裡，都看到孩子們在球場上打籃球，這讓我非常感動。」他認為，讓孩子們接觸正確的籃球訓練方式，是提升台灣籃球水平的重要一步。
未來展望與Luka Dončić的看法
Sasha Vujacic坦言，目前不會考慮加入台灣職籃，但他希望未來能以另一種方式回饋籃球：「我的目標是將我所學到的知識和經驗傳遞給下一代，幫助他們成為領袖，而不是僅僅追隨者。未來也許能以教練身分拿下冠軍，這也是我人生的一個目標。」
談到當前NBA的新生代球星，他特別提到Luka Dončić：「第一次看到Luka進入NBA時，我在他眼中看到了一個『殺手』的心態。他有那種強烈的求勝欲望和專注。我相信他未來幾年內一定可以拿下1到2次冠軍。」
至於他心目中最偉大的球員，Sasha毫不猶豫地回答：「對我來說，永遠是Kobe Bryant和Michael Jordan。兩人都是難以超越的籃球傳奇。」
獨家專訪／昔日「公主」變型男！Sasha Vujacic：台灣好多湖人迷
獨家專訪／傳奇射手Sasha Vujacic回憶與Kobe的兄弟情和珍貴時刻
獨家專訪／Kobe精神！Sasha Vujacic退休事業版圖打進台灣市場
我是廣告 請繼續往下閱讀
過去有「小公主」稱號的Sasha也分享了與粉絲互動的趣事：「台灣球迷總是熱情地想和我合影，但當我剪掉長髮後，有些人不認出我。他們經常問我：『你的長髮去哪了？』」Sasha笑說，剪掉長髮後的自己看起來更年輕，但也少了一點標誌性的外型。他補充道：「這樣的改變也讓我更自由地與粉絲互動，無論是在街上還是球場，都感覺到大家的熱情。」
Sasha Vujacic談到NBA球員來台對台灣籃球的影響時，特別提到Dwight Howard（魔獸）等明星球員的參與：「Dwight來台灣是件非常棒的事。他帶來的不僅是比賽經驗，還有籃球精神的傳遞。這對台灣籃球的發展非常重要，因為NBA球星的到來能激發年輕人的熱情，並提升比賽的專業性。」
他補充道：「我在台灣這幾天，無論走到哪裡，都看到孩子們在球場上打籃球，這讓我非常感動。」他認為，讓孩子們接觸正確的籃球訓練方式，是提升台灣籃球水平的重要一步。
未來展望與Luka Dončić的看法
Sasha Vujacic坦言，目前不會考慮加入台灣職籃，但他希望未來能以另一種方式回饋籃球：「我的目標是將我所學到的知識和經驗傳遞給下一代，幫助他們成為領袖，而不是僅僅追隨者。未來也許能以教練身分拿下冠軍，這也是我人生的一個目標。」
談到當前NBA的新生代球星，他特別提到Luka Dončić：「第一次看到Luka進入NBA時，我在他眼中看到了一個『殺手』的心態。他有那種強烈的求勝欲望和專注。我相信他未來幾年內一定可以拿下1到2次冠軍。」
至於他心目中最偉大的球員，Sasha毫不猶豫地回答：「對我來說，永遠是Kobe Bryant和Michael Jordan。兩人都是難以超越的籃球傳奇。」
獨家專訪／昔日「公主」變型男！Sasha Vujacic：台灣好多湖人迷
獨家專訪／傳奇射手Sasha Vujacic回憶與Kobe的兄弟情和珍貴時刻
獨家專訪／Kobe精神！Sasha Vujacic退休事業版圖打進台灣市場