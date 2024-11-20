獨家專訪／昔日「公主」變型男！Sasha Vujacic：台灣好多湖人迷 

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▲Sasha Vujacic過去習慣留長髮，並有「小公主」的稱號。（圖／美聯社／達志影像）

▲Sasha認為達拉斯獨行俠球星Luka Doncic未來有機會拿冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

▲Sasha Vujacic認為Kobe是NBA史上最佳球員之一。（圖／美聯社／達志影像）

▲Sasha Vujacic與Kobe的深厚情誼與輝煌NBA生涯。（圖／美聯社／達志影像）

▲Sasha Vujacic無論在球場還是退役後的商場，都非常成功。（圖／李政龍攝）

▲Sasha Vujacic接受《NOWnews》記者專訪，（圖／取自Sasha Vujacic IG）

Sasha Vujacic接受《NOWnews》專訪。（圖／記者廖聿偉攝）

▲Sasha Vujacic退休後經營個人品牌。（圖／李政龍攝）

NBA傳奇球星Sasha Vujacic接受《NOWnews》專訪，並高度讚揚台灣籃球的發展。這是Sasha Vujacic第二次造訪台灣。他提到，第一次來台是因為杉磯湖人隊的籃球活動，他深刻感受到台灣球迷對湖人隊的熱愛。他笑說：「台灣可能有80%都是籃球迷都是湖人球迷，這讓我感到很親切。」過去有「小公主」稱號的Sasha也分享了與粉絲互動的趣事：他認為，讓孩子們接觸正確的籃球訓練方式，是提升台灣籃球水平的重要一步。Sasha Vujacic坦言，目前不會考慮加入台灣職籃，但他希望未來能以另一種方式回饋籃球：談到當前NBA的新生代球星，他特別提到Luka Dončić：「第一次看到Luka進入NBA時，我在他眼中看到了一個『殺手』的心態。他有那種強烈的求勝欲望和專注。我相信他未來幾年內一定可以拿下1到2次冠軍。」至於他心目中最偉大的球員，