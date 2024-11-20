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▲Sasha Vujacic退休後經營個人品牌。（圖／取自Sasha Vujacic IG）

▲Sasha Vujacic與Kobe兩人就像兄弟，也經歷過爭執，但兩人感情仍非常好。（圖／美聯社／達志影像）

▲Sasha Vujacic退休後與家人經營個人品牌。（圖／李政龍攝）

▲Sasha Vujacic接受《NOWnews》記者專訪，（圖／取自Sasha Vujacic IG）

▲Sasha Vujacic退休後經營個人品牌。（圖／李政龍攝）

▲Sasha Vujacic退休後經營個人品牌紅酒，非常受歡迎，並進入台灣市場。（圖／取自Sasha Vujacic IG）

Sasha Vujacic接受《NOWnews》專訪。（圖／記者廖聿偉攝）

兩度斬獲NBA總冠軍的Sasha Vujacic，退役後選擇了另一條傳奇之路「釀製高品質的紅酒」。Sasha Vujacic的酒莊位於美國加州，完全由家族運營。他表示：「我們家族對釀酒充滿熱情，我們決定專注於品質而非數量。」他的紅酒採用傳統手工工藝，從葡萄的種植到釀造都由家族成員親自參與。Sasha談到，這種專注的精神與他在球場上的經歷一脈相承：寶隆集團老闆Michael是一位櫥櫃品牌的代理商，同時也是洛杉磯湖人的忠實球迷。因緣際會下認識了Sasha Vujacic，並在美國參觀其酒莊後，對其紅酒品質與品牌故事深感認同。Michael表示：「他的酒不僅好喝，還有濃厚的故事性，結合NBA冠軍的背景，非常有吸引力。我們相信這款酒不只是飲品，更是一種生活方式的體現。目前，Sasha Vujacic的紅酒已正式進入台灣市場，由寶隆集團作為總代理商，主要面向高端餐廳、酒店以及特殊宴會場合。他補充道：「這款酒體現了Sasha在球場上與人生中的信念——全力以赴，追求卓越。我們期待台灣消費者能通過這款酒，感受到這段傳奇旅程的深度與價值。」