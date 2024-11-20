兩度斬獲NBA總冠軍的Sasha Vujacic，退役後選擇了另一條傳奇之路「釀製高品質的紅酒」。近日他接受《NOWnews》的專訪，分享家族酒莊的故事，並提到如何在球場上的精神延續到創業之中，以及《寶隆集團》如何將他的葡萄酒品牌帶進台灣。
Sasha Vujacic的酒莊位於美國加州，完全由家族運營。他表示：「我們家族對釀酒充滿熱情，我們決定專注於品質而非數量。」他的紅酒採用傳統手工工藝，從葡萄的種植到釀造都由家族成員親自參與。
「人生有兩個夢想，一個是替湖人拿下總冠軍，另一個是釀造高品質的紅酒。」如今Sasha Vujacic不僅已完成人生清單，並且更發揚光大。
家族酒莊的誕生：從球場到葡萄園
Sasha談到，這種專注的精神與他在球場上的經歷一脈相承：「我從Kobe身上學到了專注與堅持的重要性，這也影響了我在創業中的理念。不論是籃球還是釀酒，我都相信專注於細節，最終會帶來成功。」
與台灣的連結：從籃球到紅酒
寶隆集團老闆Michael是一位櫥櫃品牌的代理商，同時也是洛杉磯湖人的忠實球迷。因緣際會下認識了Sasha Vujacic，並在美國參觀其酒莊後，對其紅酒品質與品牌故事深感認同。
Michael表示：「他的酒不僅好喝，還有濃厚的故事性，結合NBA冠軍的背景，非常有吸引力。我們相信這款酒不只是飲品，更是一種生活方式的體現。
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品牌進入台灣：讓故事延續
目前，Sasha Vujacic的紅酒已正式進入台灣市場，由寶隆集團作為總代理商，主要面向高端餐廳、酒店以及特殊宴會場合。Michael強調：「我們希望透過這款酒與消費者建立更多連結，不僅僅是一瓶好酒，而是一個有故事、有溫度的產品。」
他補充道：「這款酒體現了Sasha在球場上與人生中的信念——全力以赴，追求卓越。我們期待台灣消費者能通過這款酒，感受到這段傳奇旅程的深度與價值。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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他補充道：「這款酒體現了Sasha在球場上與人生中的信念——全力以赴，追求卓越。我們期待台灣消費者能通過這款酒，感受到這段傳奇旅程的深度與價值。」
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