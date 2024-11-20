台中「萬秀洗衣店」老夫妻張萬吉和許秀娥，在金孫張瑞夫經營打造下成了人氣網紅。張瑞夫今年4月在台北信義區文青百貨吉祥道內，開設結合洗衣店、咖啡、清酒的複合式「萬秀洗濯實驗室」，未料他18日突宣布，「我台北的洗衣店被告知得在年底搬走關門」，忍痛說：「讓大家失望了！」而吉祥道也宣布將在12月25日告一段落。據悉將拆除興建超過400戶的大型住宅。
張瑞夫在臉書發長文，表示自己為了開分店籌備了1年，至少砸了超過300萬，「雖然大家也都知道這棟房未來會拆掉蓋房，但當時我依然樂觀的跟每個人說著『我們約簽到明年』」，沒想到近期卻被告知「要提前結束，得在今年底熄燈搬走」。
他表示，一直期待有轉圜的空間，無奈最終無法，「我真的感到對所有人很對不起」。張瑞夫也透露，無預警關店加上這半年房屋持續漏水造成的產品損失，「在資金和時程上面產生了預期外的落差」，2025年第三季的展店計劃可能得延滯了。
貼文引發討論，網友心疼他「我不得不要駡你了。才簽約到明年而已你也租？那你投進去的所有費用，像是裝潢費，要怎麼回收？」而電影導演錢人豪也留言伸援手，「我在文昌街有一個小透天店面，我目前租約還有5年，目前空置還在想要做什麼⋯另外我的老咖啡店有一百坪，目前也因為之前員工的關係空置了幾個月」。
而「萬秀洗濯實驗室」所在的信義區文青百貨吉祥道18日晚間，也在臉書宣布，「雖然吉祥道的實體空間將於2024年12月25日告一段落，但我們對推廣台灣文化、支持永續品牌的熱情不會隨之停歇」。在吉祥道的最後一個月，我們將這段時間的收穫匯聚成展覽「打開吉祥道 - 與在地品牌共築永續城市」。
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他表示，一直期待有轉圜的空間，無奈最終無法，「我真的感到對所有人很對不起」。張瑞夫也透露，無預警關店加上這半年房屋持續漏水造成的產品損失，「在資金和時程上面產生了預期外的落差」，2025年第三季的展店計劃可能得延滯了。
導演錢人豪伸援手 吉祥道宣布12/25關門
貼文引發討論，網友心疼他「我不得不要駡你了。才簽約到明年而已你也租？那你投進去的所有費用，像是裝潢費，要怎麼回收？」而電影導演錢人豪也留言伸援手，「我在文昌街有一個小透天店面，我目前租約還有5年，目前空置還在想要做什麼⋯另外我的老咖啡店有一百坪，目前也因為之前員工的關係空置了幾個月」。
而「萬秀洗濯實驗室」所在的信義區文青百貨吉祥道18日晚間，也在臉書宣布，「雖然吉祥道的實體空間將於2024年12月25日告一段落，但我們對推廣台灣文化、支持永續品牌的熱情不會隨之停歇」。在吉祥道的最後一個月，我們將這段時間的收穫匯聚成展覽「打開吉祥道 - 與在地品牌共築永續城市」。
據了解，吉祥道百貨未來將拆除興建超過400戶的大型集合式住宅，規劃有1房、2房及3房房型，目前實價登錄已有將近300筆成交紀錄，成交單價落在每坪120.1萬至151.5萬元，成交總價則落在2211萬至6686萬元，車位單價則在335萬至435萬，預計在2029年下半年完工。至於吉祥道是否有「提前結束」一事？截稿前，《NOWnews今日新聞》尚未能取得相關回應。