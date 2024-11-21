萬物皆漲，一時速食業者紛紛漲聲響起！知名連鎖速食「達美樂」也漲價了，昨（20）日起調整部分產品價格，5款披薩產品調漲「最多貴30元」，包括金鑽夏威夷、極致干貝海鮮口味都變貴；另有3款披薩產品調降，平均調幅約為2.5%。官方證實：「因應全球通膨導致原物料、食材、人力及油電等成本波動因素」而調整價格。
民眾又迎接年底漲價潮，又一家速食品牌漲價了！台灣達美樂被點餐網友發現，打開官網想購買經典「金鑽夏威夷」披薩，發現價格從原本650元、變成680元，驚覺披薩漲價了。
對此，《NOWnews今日新聞》記者求證台灣達美樂，業者證實產品價格調整，聲明表示：「因應全球通膨導致原物料、食材、人力及油電等成本波動因素，經審慎評估，台灣達美樂為堅持一貫的高品質產品與服務並考量整體營運策略後，宣布自11月20日起，調整部分產品價格。其中有五款披薩產品調漲、三款披薩產品調降，平均調幅約為2.5%」。
《NOWnews今日新聞》記者拿出今年3月，達美樂大動作改版升級的「WOW達美樂全新菜單」，比對現在官網大披薩的價格，發現金鑽夏威夷、BBQ雞肉「變貴30元」，極致干貝海鮮、金鑽龍蝦沙拉「貴了20元」；不過經典四喜、道地美國、招牌四喜數款披薩，售價「維持不變」，黃金月見四喜、黃金干貝海鮮則是「調降20元」。
為回饋消費者，台灣達美樂即日起同步推出「外帶買大送大披薩」再加碼送大可樂優惠活動，相當於祭出「買1送2」划算好康，可以吃到12月2日止。
而本月還有知名連鎖速食「必勝客」也宣布調整價格，業者證實：「近期因全球通膨導致原物料、食材、人力及油電等成本波動」調整部分商品價格，8款大披薩「最多貴40元」、熱夯口味「和風章魚燒」飆到770元，不過也有3款小披薩降價30元，整體平均調幅為2.5%。而麥當勞更是連續7年漲7次，早餐、超值全餐之主餐，及部分點心飲料，單點價格調升2-3元，平均調幅2.4%。
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對此，《NOWnews今日新聞》記者求證台灣達美樂，業者證實產品價格調整，聲明表示：「因應全球通膨導致原物料、食材、人力及油電等成本波動因素，經審慎評估，台灣達美樂為堅持一貫的高品質產品與服務並考量整體營運策略後，宣布自11月20日起，調整部分產品價格。其中有五款披薩產品調漲、三款披薩產品調降，平均調幅約為2.5%」。
《NOWnews今日新聞》記者拿出今年3月，達美樂大動作改版升級的「WOW達美樂全新菜單」，比對現在官網大披薩的價格，發現金鑽夏威夷、BBQ雞肉「變貴30元」，極致干貝海鮮、金鑽龍蝦沙拉「貴了20元」；不過經典四喜、道地美國、招牌四喜數款披薩，售價「維持不變」，黃金月見四喜、黃金干貝海鮮則是「調降20元」。
為回饋消費者，台灣達美樂即日起同步推出「外帶買大送大披薩」再加碼送大可樂優惠活動，相當於祭出「買1送2」划算好康，可以吃到12月2日止。
而本月還有知名連鎖速食「必勝客」也宣布調整價格，業者證實：「近期因全球通膨導致原物料、食材、人力及油電等成本波動」調整部分商品價格，8款大披薩「最多貴40元」、熱夯口味「和風章魚燒」飆到770元，不過也有3款小披薩降價30元，整體平均調幅為2.5%。而麥當勞更是連續7年漲7次，早餐、超值全餐之主餐，及部分點心飲料，單點價格調升2-3元，平均調幅2.4%。