一名中國男在柬埔寨鬧區街上被6人當街擄走，引發外界譁然，因為案發地點就在鬧區大街上，而且還有路人經過，不過沒有人插手這起擄人案。拍攝影片的路人隨後將畫面交給警局，警方及時出動並逮捕6人。
從網路上流傳的影片顯示，儘管街道上人來人往，至少5名男子將另1名男子強行擠入一輛私家車後座，被擄男子雖然奮力反抗，但仍未能逃脫；行經路人也沒有干涉，部分參與事件的男子成功後，登上另一輛卡車離開。拍片者不敢接近，但特意拍下涉事車輛車牌。
根據外國媒體《新京報》報導，本月在柬埔寨西哈努克市一個街道上，一名中國籍男子被一群人當街強行擄進車內帶走。當地警方接獲消息後，立即追蹤涉事車輛，並成功攔截，救出被擄男子，拘捕6名懷疑涉案疑犯，目前警方正在調查作案動機。
由於近期詐騙事件頻傳，有人指出去年失蹤的中國百萬網紅現在人就在柬埔寨，而台灣也有一名21歲高雄正妹被騙去緬甸，讓詐騙園區和擄人案件特別受到關注。
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根據外國媒體《新京報》報導，本月在柬埔寨西哈努克市一個街道上，一名中國籍男子被一群人當街強行擄進車內帶走。當地警方接獲消息後，立即追蹤涉事車輛，並成功攔截，救出被擄男子，拘捕6名懷疑涉案疑犯，目前警方正在調查作案動機。
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