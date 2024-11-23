#Team Taiwan！世界棒球12強超級循環賽，中華隊22日以8：2打趴美國隊拿下首勝，第5局開轟的潘傑楷賽後穿Taiwan帽T出席記者會，2個小動作讓網友心臟遭暴擊，圈粉無數。而這件Taiwan帽T也成熱搜關鍵字，中職會長蔡其昌在Threads笑說：「好了好了不要吵了！蔡總機已經請同仁晚點開預購了！」不過要注意，官網顯示今（23）完成預購，有機會在明年1月到貨，明天才訂就要等上3個月，連結、價格一次收。
潘傑楷在中美賽後記者會穿的「Taiwan帽T」，是蔡其昌這幾天在日本東京巨蛋應援時的招牌衣，也是中華隊「台灣隊長」陳傑憲等全員前進東京時，身上穿的同款TeamTaiwan長帽踢。
一票網友在社群瘋狂敲碗，求問「Taiwan帽T哪裡買？」蔡其昌在Threads發出站在陳傑憲身旁、振臂高呼照，寫道：「好了好了不要吵了！蔡總機已經請同仁晚點開預購了。」
中華職棒官方
購買連結，Taiwan帽T單價2180元，尺寸從XS到4XL都有。購買說明強調為預購商品，預購時間為即起至11月26日晚間11時59分止，「11/23預購完成之訂單，預計於2025年1月中旬後陸續出貨；11/24後預購完成之訂單，預計於2025年2月下旬陸續出貨」。也就是說，差1天下訂可能至少得等3個月。
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一票網友在社群瘋狂敲碗，求問「Taiwan帽T哪裡買？」蔡其昌在Threads發出站在陳傑憲身旁、振臂高呼照，寫道：「好了好了不要吵了！蔡總機已經請同仁晚點開預購了。」
中華職棒官方
購買連結，Taiwan帽T單價2180元，尺寸從XS到4XL都有。購買說明強調為預購商品，預購時間為即起至11月26日晚間11時59分止，「11/23預購完成之訂單，預計於2025年1月中旬後陸續出貨；11/24後預購完成之訂單，預計於2025年2月下旬陸續出貨」。也就是說，差1天下訂可能至少得等3個月。
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