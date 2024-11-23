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▲阿部寬（左）和張艾嘉（右）擔任金馬獎頒獎典禮。（圖／myvideo）

▲吳君如（右）才剛在台上跟許光漢討親親，就被張艾嘉吐槽。（圖／myvideo）

張艾嘉和日本知名男星阿部寬今（23）晚擔任第61屆金馬獎頒獎嘉賓，張艾嘉上台就往阿部寬身邊一靠，作勢要摟他，喊話台下才剛，「羨慕我吧！」隔壁許光漢害羞又尷尬的表情也全都被拍下。張艾嘉和阿部寬一上台，她馬上開心對台下的吳君如說，「妳現在有沒有很羨慕我。」而的表情全被拍下。張艾嘉分享，當初和阿布寬合作，但卻從頭到尾都沒見到他，「所有熱戀的戲，都是他跟李心潔，當我在演最後一場戲，我腦袋裡想的男人就是這樣，很帥又很高。」阿部寬曾和台灣導演林書宇合作過，張艾嘉問他心得，阿部寬說，「他非常慎重，非常貼近演員的心，雖然我們的文化不同，但他每次都會和我一起討論。」至於日本女星跟華語女星的差別？阿部寬說，「和日本女演員相比，華語女演員非常感情充沛，很有曾次，有時候讓我有點害怕，但是一起演戲非常開心。」中間還有翻譯的時間，但張艾嘉說，「我好像聽得懂一樣，一定是說我們華語女演員更美好、更熱情！」阿部寬也大方說，「不嫌棄的話，歡迎大家多多找我合作。」最後最佳導演由婁燁《一部未完成的電影》拿下，代領人在台上替婁燁分享得獎感言，「謝謝大家，感謝金馬獎、感謝各位評審、從影以來最特別的一次導演工作，很驕傲在特別的時期與主創，演員，所有參與者在一起，一起度過艱難的時光，一起拍這部電影，感謝與致敬，謝謝所有參與者，我要在這裡說，因為這個獎，在台灣上映，歡迎大家去電影院支持，希望大家繼續愛電影、能繼續做電影。」