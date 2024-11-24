2024年世界棒球12強賽冠軍戰將於今(24)晚在東京巨蛋登場，世界排名第1的日本隊將與中華隊再度對決。世界棒球12強賽，中華隊首次闖進冠軍戰，將挑戰衛冕冠軍日本隊，爭取創造歷史的首冠。球評也點出關鍵，「氣勢不能輸，即使日本是大家心中的大魔王，但任何球隊都有弱點，尤其一場定勝負的賽事，中華隊心態上必須更堅定，才有機會一搏。」
在昨晚超級循環賽最後一戰，日本隊以9：6擊敗中華隊，持續延續本屆賽事的不敗之身，同時締造27連勝的國際賽紀錄。
冠軍戰看點：兩大王牌投手對決
冠軍戰將由中華隊派出左投王牌林昱珉，對決日本隊的讀賣巨人王牌戶鄉翔征。林昱珉憑藉穩定的控球與多樣化的球路，本屆賽事多次壓制強敵，他的變速球與滑球將成為挑戰日本隊打線的關鍵武器。
🔥12強冠軍賽解析／台灣王牌投手林昱珉6球種怎用？具備一致命武器
戶鄉翔征則以高速滑球與犀利的指叉球著稱，他在本屆賽事中展現了冷靜的臨場應變能力與出色的壓制力。作為日本隊連勝紀錄的核心投手，他的表現將直接影響比賽結果。
🔥12強冠軍賽解析／日本王牌戶鄉翔征有多強？姿勢怪異！還有顆魔球
中華隊挑戰隊史首冠：展現大賽韌性
中華隊自12強賽開打以來，表現持續進步，先是在預賽以4勝1敗晉級，隨後在超級循環賽中力克美國與委內瑞拉，成功挺進隊史首場冠軍戰。這場比賽將是中華隊繼2023年U-23世界盃、杭州亞運與U-18世界盃後，又一次挑戰國際賽冠軍的機會。
對於台灣棒球而言，這場冠軍戰不僅是國際舞台的榮耀，更是展現台灣棒球實力與團隊精神的重要時刻。
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冠軍戰看點：兩大王牌投手對決
冠軍戰將由中華隊派出左投王牌林昱珉，對決日本隊的讀賣巨人王牌戶鄉翔征。林昱珉憑藉穩定的控球與多樣化的球路，本屆賽事多次壓制強敵，他的變速球與滑球將成為挑戰日本隊打線的關鍵武器。
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戶鄉翔征則以高速滑球與犀利的指叉球著稱，他在本屆賽事中展現了冷靜的臨場應變能力與出色的壓制力。作為日本隊連勝紀錄的核心投手，他的表現將直接影響比賽結果。
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中華隊挑戰隊史首冠：展現大賽韌性
中華隊自12強賽開打以來，表現持續進步，先是在預賽以4勝1敗晉級，隨後在超級循環賽中力克美國與委內瑞拉，成功挺進隊史首場冠軍戰。這場比賽將是中華隊繼2023年U-23世界盃、杭州亞運與U-18世界盃後，又一次挑戰國際賽冠軍的機會。
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