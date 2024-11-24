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▲世界棒球12強中華隊王牌左投林昱珉今晚將對抗日本，盼能幫助中華隊摘金。（圖／記者葉政勳攝）

▲▲日本讀賣巨人王牌戶鄉翔征，將是中華隊爭冠的最大障礙。（圖／美聯社／達志影像）

▲中華隊盼能延續全壘打火力。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.22）

▲世界棒球12強中華隊外野手林安可前一場比賽代打擊出陽春全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.23）

2024年世界棒球12強賽冠軍戰將於今(24)晚在東京巨蛋登場，世界排名第1的日本隊將與中華隊再度對決。在昨晚超級循環賽最後一戰，日本隊以9：6擊敗中華隊，持續延續本屆賽事的不敗之身，同時締造27連勝的國際賽紀錄。冠軍戰將由中華隊派出左投王牌林昱珉，對決日本隊的讀賣巨人王牌戶鄉翔征。林昱珉憑藉穩定的控球與多樣化的球路，本屆賽事多次壓制強敵，他的變速球與滑球將成為挑戰日本隊打線的關鍵武器。戶鄉翔征則以高速滑球與犀利的指叉球著稱，他在本屆賽事中展現了冷靜的臨場應變能力與出色的壓制力。作為日本隊連勝紀錄的核心投手，他的表現將直接影響比賽結果。中華隊自12強賽開打以來，表現持續進步，先是在預賽以4勝1敗晉級，隨後在超級循環賽中力克美國與委內瑞拉，成功挺進隊史首場冠軍戰。這場比賽將是中華隊繼2023年U-23世界盃、杭州亞運與U-18世界盃後，又一次挑戰國際賽冠軍的機會。