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▲CoCo提早慶祝台灣勝利！「百香雙響炮買一送一」喝4天。（圖／CoCo都可提供）

▲Cona‘s繽紛棉花糖可可、Cona‘s雪降跳跳糖可可開喝「買一送一」優惠。（圖／Mister Donut提供）

全民一心，「12強世界棒球賽」相信中華隊是最強的！手搖飲料CoCo都可嗨翻天，早在今（24）日台日大戰，陳傑憲轟出3分全壘打後，便忍不住在粉專直接放鞭炮，直呼台灣「不是12強，根本是最強！」完封日本，明（25）日CoCo全台門市爽喝「百香雙響炮買一送一」，Uber Eats外送「百香雙響炮買一送一」連4天嗨挺四爺！慶祝英雄回歸。中華隊打進東京超級循環賽，全民熱血沸騰、燃起熊熊棒球魂！今台日大戰都還沒打完，手搖飲料CoCo都可便宣布手搖飲料優惠，感謝台灣英雄回歸，狂放鞭炮！明天11月25日CoCo都可全台門市爽喝「百香雙響炮買一送一」。提醒大家，每人限購4杯；優惠不併用；商場店不適用；現場售完為止。Uber Eats外送平台除了即日至12月3日，開喝3Q奶茶、蕎麥冬瓜露「買一送一」；11月25日至11月28日連續4天，加碼爽喝CoCo「百香雙響炮買一送一」。foodpanda熊貓外送則於即日至11月30日，新品冬韻擂焙珍奶(L) / 經典熱銷四季春青茶(L)「買一送一」優惠！提醒大家，優惠適用於配合外送服務之門市，部分門市不參與，建議以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。而且即日起顧客於外送平台（foodpanda / Uber Eats）購買CoCo飲品，原本加1元購買塑膠提袋服務，直接升級為獨家IP的「珍珠人品牌保溫袋」，在網路上掀起好評快去搶！售完為止，實際依各店銷售狀況為準。Mister Donut 統一多拿滋即日起至12月1日，購買Cona's 妮娜巧克力現做飲品享有「買一送一」優惠！獻上香醇濃郁的濃餡可可季，這個冬天好暖心。