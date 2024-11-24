世界12強棒球賽冠軍今（24）日由中華隊擊敗日本拿下，「台灣隊長」陳傑憲立刻成為全台的英雄，除了收穫「萬名陳太太」，玖壹壹（911）的春風也被發現在東京巨蛋為陳傑憲歡呼，爆笑照片被王陽明流出，特別的是，春風23日才出席第61屆金馬獎追星許光漢，24日人就在日本看男神，體力實在驚人。
中華隊今天在東京巨蛋對決地主日本隊，靠著捕手林家正的陽春砲、「台灣隊長」陳傑憲的3分全壘打，終場以4：0獲勝，勇奪隊史首座三大賽冠軍，而且這是睽違32年對戰日本的三大首勝，直接中斷日本27連勝，粉碎12強二連霸美夢。
「台灣隊長」陳傑憲在五局擊出3分全壘打，這一揮令全台球迷瘋狂，日本球迷也淪陷在他的英姿裡，紛紛希望他加入日本職棒，魅力席捲台日體育界之外，演藝圈眾男星也為他著迷，以《白衣蒼狗》入圍本屆金馬獎「最佳男配」的春風，他一結束23日的典禮並圓夢合照許光漢後，就立刻飛到日本看世界12強棒球賽，以行動力支持喜愛的偶像、球員。
春風的照片一開始先被王陽明出賣：「Holy Sh!t！世界冠軍！ 我瘋掉了！太帥了！太爽了！最後一張大家找亮點，有我好兄弟喔！」結果照片放大發現，好兄弟正為春風，春風也放上照片證實人在東京巨蛋，畫面中他激動的站著跟奪冠的中華隊慶祝，表示：「你們好棒！辛苦了！正港讓世界都看見！」
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「台灣隊長」陳傑憲在五局擊出3分全壘打，這一揮令全台球迷瘋狂，日本球迷也淪陷在他的英姿裡，紛紛希望他加入日本職棒，魅力席捲台日體育界之外，演藝圈眾男星也為他著迷，以《白衣蒼狗》入圍本屆金馬獎「最佳男配」的春風，他一結束23日的典禮並圓夢合照許光漢後，就立刻飛到日本看世界12強棒球賽，以行動力支持喜愛的偶像、球員。
春風的照片一開始先被王陽明出賣：「Holy Sh!t！世界冠軍！ 我瘋掉了！太帥了！太爽了！最後一張大家找亮點，有我好兄弟喔！」結果照片放大發現，好兄弟正為春風，春風也放上照片證實人在東京巨蛋，畫面中他激動的站著跟奪冠的中華隊慶祝，表示：「你們好棒！辛苦了！正港讓世界都看見！」
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