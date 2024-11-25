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▲星巴克「買一送一」喝2天！感謝台灣英雄。（圖／翻攝自星巴克FB）

▲西雅圖咖啡門市寄杯限定，大杯美式或拿鐵「買10送10」。（圖／翻攝自西雅圖咖啡FB）

見證冠軍中華隊創造歷史！世界12強棒球賽最終之戰以4:0完封日本，斬斷日本隊27連勝、4連冠，台灣真的贏啦！狂賀世界冠軍當然要喝咖啡優惠，星巴克咖啡今（25）日爽喝「買一送一」連續2天，「感謝英雄，有你真棒」好友分享日，星冰樂、太妃核果風味那堤都買一送一；西雅圖咖啡更是美式或拿鐵「買10送10」都能寄杯一次整理。睽違32年！最強中華隊成功戰勝2024世界棒球12強賽，台灣奪下首座世界冠軍，全民熱血沸騰。星巴克馬上開喝「買一送一」連續2天超強優惠。大家想喝的大杯美式咖啡55元、香草星冰樂58元、那堤68元、摩卡75元、焦糖瑪奇朵78元、太妃核果風味那堤80元，超划算優惠不能錯過。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。首次與賽事大會合作的西雅圖咖啡，就一起與球迷朋友見證歷史，狂賀中華隊勇奪世界十二強棒球錦標賽冠軍，11月25日至11月27日連續3天，全台門市寄杯限定，美式咖啡 / 拿鐵（限同品項）可享「買10送10」！提醒大家，每人限購一組；寄杯限指定品項。