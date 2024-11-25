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▲珍煮丹「手熬黑糖冬瓜茶買一送一」。（圖／攝自珍煮丹FB）

▲CoCo都可「百香雙響炮買一送一」，門市、兩大外送都有優惠。（圖／翻攝自CoCo都可FB）

▲鮮茶道開喝特等茶系列「買一送一」。（圖／翻攝自鮮茶道FB）

▲TEA TOP買一送一！買茉茗青妙送高山青茶。（圖／翻攝自TEA TOP FB）

▲御私藏「全品項買一送一」賀冠軍。（圖／御私藏提供）

▲序序茶買一送一！買指定飲品送No.27晨光。（圖／翻攝自序序茶FB）

▲狂賀中華隊冠軍！天仁茗茶全台門市「全品項第二杯半價」、APP大杯913茶王「買3送3」。（圖／翻攝自天仁茗茶FB）

狂賀台灣之光，中華隊勇奪世界冠軍！6大手搖飲料珍煮丹、CoCo都可、鮮茶道、TEA TOP第一味、御私藏、序序茶都「買一送一」，天仁茗茶「買3送3」寄杯優惠一次整理告訴你。珍煮丹11月25日到門市爽喝「手熬黑糖冬瓜茶買一送一」優惠！提醒大家，活動僅限到店購買，限量100組，先到先得，其他管道（平台、電話）不適用；活動品項加料需額外付費，恕不接受更換其他商品； 優惠不併用。中華隊打進東京超級循環賽，全民熱血沸騰、燃起熊熊棒球魂！今台日大戰都還沒打完，手搖飲料CoCo都可便宣布手搖飲料優惠，感謝台灣英雄回歸，狂放鞭炮！明天11月25日CoCo都可全台門市爽喝「百香雙響炮買一送一」。提醒大家，每人限購4杯；優惠不併用；商場店不適用；現場售完為止。Uber Eats外送平台除了即日至12月3日，開喝3Q奶茶、蕎麥冬瓜露「買一送一」；11月25日至11月28日連續4天，加碼爽喝CoCo「百香雙響炮買一送一」。foodpanda熊貓外送則於即日至11月30日，新品冬韻擂焙珍奶(L) / 經典熱銷四季春青茶(L)「買一送一」優惠！提醒大家，優惠適用於配合外送服務之門市，部分門市不參與，建議以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。而且即日起於外送平台（foodpanda / Uber Eats）購買CoCo飲品，原本加1元購買塑膠提袋，還會直接升級成獨家「珍珠人品牌保溫袋」，實用好提！售完為止，實際依各店銷售狀況為準。鮮茶道力挺中華隊，勇奪世界12強棒球賽冠軍，11月25日一日限定，加入官方LINE好友領優惠券，開喝「特等茶系列買一送一」，日月潭紅玉、阿里山里佳甘露、香榭紅茶通通划算喝。提醒大家，現同品項一組；限到店現場購買使用；線上點餐、外送服務不適用。狂賀台灣隊棒球奪金，號召大家一起為中華隊喝彩，為這份榮耀而歡呼！TEA TOP第一味11月25日開喝「買一送一」，買「茉茗青妙(M)」送「高山青茶(L)」55元。提醒大家，限到店購買，一人限購一組(2杯)；每間限量100組；活動優惠不重複，環保杯優惠可折扣；高山青茶為0元贈品不可使用環保杯優惠。御私藏Cozy Tea Loft狂賀中華隊獲世界棒球大賽冠軍！御私藏全台門市11月25日，全品項「買一送一」（限同品項、外送不適用）。提醒大家，限到店購買、不寄杯、不外送；售完為止、不得與其他優惠併用、每人限購3組；門市原物料有限，依門市兌換完畢為主。慶祝台灣輝煌時刻，中華隊勇奪世界冠軍！序序茶11月25日限定台灣之光優惠，買王那堤（可免費加波霸）、荔綺拉圖、蜜柚晨光，任選3款指定飲品其中一杯，即贈送「No.27晨光」。提醒大家，限到店購買，一人限購一組(2杯)；每間限量100組，限大杯；活動優惠不重複，環保杯優惠可折扣；贈送No.27晨光為0元贈品，不可使用環保杯優惠。天仁茗茶狂賀中華隊奪下冠軍！11月25日至11月27日，全台實體門市開喝「全品項茶飲第二杯半價」（不可寄杯）。APP限定11月25日10:00至11月27日23:59，大杯冰913茶王「買3送3」可寄杯；提醒大家，APP活動每會員限購乙組，寄杯兌換期限150天。