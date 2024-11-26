51歲男星鄭雨盛今年憑藉電影《12.12：首爾之春》，和同為男主角的黃晸珉一同入圍第45屆青龍獎最佳男主角獎，但卻因私生子、劈腿醜聞，形象大崩壞，原先已經排好要出席29日的青龍獎頒獎典禮，如今經紀公司回應，改通知主辦單位鄭雨盛不出席了，但疑似還有討論空間。至於鄭雨盛的感情爭議，經紀公司則表示：「無法對演員的私人生活做出回應。」
鄭雨盛經紀公司回應：已表達不出席青龍獎意願
鄭雨盛爆出和35歲模特兒文佳菲未婚生子，小孩已經8個月大了，但鄭雨盛不打算和文佳菲結婚，只表示自己會對小孩負責。後來陸續有網友、媒體爆料，鄭雨盛還有一名會計師女友，也跟一名26歲女模過從甚密，兩人疑似已經交往1年了；鄭雨盛如今陷入腳踏3條船風波，經紀公司證實，已經向主辦單位表達不出席青龍獎的意願，但雙方還在討論當中。
至於鄭雨盛的私生活爭議，經紀公司不願多談，僅表示他們沒有任何立場：「無法對演員的私人生活做出回應。」據悉，鄭雨盛原先不僅入圍影帝，還計劃要擔任頒獎嘉賓，現在臨陣脫逃恐給主辦單位帶來不小困擾。
死忠影迷護航鄭雨盛！竟拿C羅私生子舉例
鄭雨盛的死忠影迷則不捨得偶像遭攻擊，竟搬出國際球星C羅（Cristiano Ronaldo）來舉例護航，認為C羅大兒子「小C朗」（Cristiano Ronaldo Jr.）的生母也是謎，但他還是史上最佳球員，並不會因為感情問題影響他的表現，認為韓國人思想應該要開放一點，大眾文化發展才能更上一層樓。只不過鄭雨盛如今的形象已經碎成渣，是否會影響拍攝中的作品，目前還無法確定。
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鄭雨盛爆出和35歲模特兒文佳菲未婚生子，小孩已經8個月大了，但鄭雨盛不打算和文佳菲結婚，只表示自己會對小孩負責。後來陸續有網友、媒體爆料，鄭雨盛還有一名會計師女友，也跟一名26歲女模過從甚密，兩人疑似已經交往1年了；鄭雨盛如今陷入腳踏3條船風波，經紀公司證實，已經向主辦單位表達不出席青龍獎的意願，但雙方還在討論當中。
至於鄭雨盛的私生活爭議，經紀公司不願多談，僅表示他們沒有任何立場：「無法對演員的私人生活做出回應。」據悉，鄭雨盛原先不僅入圍影帝，還計劃要擔任頒獎嘉賓，現在臨陣脫逃恐給主辦單位帶來不小困擾。
死忠影迷護航鄭雨盛！竟拿C羅私生子舉例
鄭雨盛的死忠影迷則不捨得偶像遭攻擊，竟搬出國際球星C羅（Cristiano Ronaldo）來舉例護航，認為C羅大兒子「小C朗」（Cristiano Ronaldo Jr.）的生母也是謎，但他還是史上最佳球員，並不會因為感情問題影響他的表現，認為韓國人思想應該要開放一點，大眾文化發展才能更上一層樓。只不過鄭雨盛如今的形象已經碎成渣，是否會影響拍攝中的作品，目前還無法確定。