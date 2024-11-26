我是廣告 請繼續往下閱讀

▲88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌、洗錢逾217億元，新北地院本（11）月8日裁定以5000萬元交保，限制出境、出海、住居及電子監控，檢方提出抗告。（圖／翻攝畫面）

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌、洗錢逾217億元，新北地院本（11）月8日裁定以5000萬元交保，限制出境、出海、住居及電子監控，檢方提出抗告，高院15日晚間撤銷原裁定並發回更裁，新北院18日提高保釋金至1億元，名模女友錢帥君火速在1小時後籌到錢前往辦保，隨後2名身材壯碩的外國保鑣也前來護送離去。新北地檢署已提起抗告，台灣高等法院今（26）日晚間撤銷元交保裁定，發回新北院更為裁定。據了解，郭哲敏與張旭昇被檢方指控，經營跨境線上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，被依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴，請求法院從重量刑，並沒收16億餘元犯罪所得。高院合議庭認為，被告郭哲敏、張旭昇2人先前均有逃亡事實，在國外也有相當資力與生活條件，再次逃亡可能性甚高，原審裁定所命之替代處分是否足以擔保其等絕無逃亡可能，並非無疑；且被告2人之間，以及被告張旭昇與其他同案被告之間，是否無串證可能，原裁定未妥適說明，也有不當。檢察官提起抗告為有理由，故將原裁定撤銷，並發回新北院更為裁定。