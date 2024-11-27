世界棒球12強落幕，台灣登上世界第一，也在2024年尾聲再度掀起體壇熱潮。近年台灣體育蓬勃發展，加上巴黎奧運，政府光是今年就已兩度派遣戰鬥機迎台灣英雄歸國。12強棒球金盃讓台灣人自豪、驕傲，但風光背後，台灣有更多的體育項目、運動員需要被關注，我們如何培養更多的台灣之光?
你知道中華棒球隊奮戰棒球12強時，台灣男籃也在國際賽奮戰嗎？籃球在台灣是參與人口最多的運動項目之一，但近年來籃壇的國際表現卻不盡人意。根據最新的FIBA世界排名，台灣男籃已滑落至世界第83名，亞洲更早就跌出前10，目前僅排第17名，甚至還落後於關島與印尼等國。對比棒球在12強賽奪冠後的國際聚光燈，籃球的失落令人遺憾，特別是在亞洲盃資格賽中慘敗給紐西蘭，更讓球迷對國際賽的期待一再落空。
棒球的光芒，籃球的影子
棒球在12強賽上的成功掀起全民熱潮，每場比賽都牽動人心；反觀籃球，亞洲盃資格賽卻關注度低迷，甚至未被大多數球迷提及。難道台灣球迷愛的不是運動，而是勝利？當棒球在國際賽場上擊敗強敵日本成為世界第一，籃球卻陷入排名倒退、籃板失守的困局，台灣籃壇需要的不僅是努力，更需要贏球來喚回球迷的信心。
為何棒球可以奪冠?籃球卻持續下探?其問題層面很廣。先回顧本屆棒球12強，台灣以中華職棒為主體陣容出賽，不再倚靠旅外打天下，反而產生極強的凝聚力，同時也反映中職6隊規模發展更健全，職棒競爭力提升等良性循環，成績也直接反映在國際上。
反觀台灣籃壇近年迎來「最好的年代」，職籃蓬勃發展，隊數一度爆增至12隊，甚至加上SBL，還曾擁有17隊的「榮景」，但國際賽成績卻大幅下滑，2021年台灣還能擠進亞洲前10，如今已經快跌出20名，競爭力不足成為一大原因。
儘管P.LEAGUE+與T1聯盟陸續成立，乃至於如今7隊規模的TPBL，但球員過度分散，各聯盟之間缺乏合作、交流，導致整體競爭力下降。當國際賽來臨，必須仰賴旅外球員臨時拼湊陣容，難以在高強度比賽中展現化學效應。
中華隊目前的主要陣容以旅外球員為核心，包括阿巴西、曾祥鈞、陳盈駿、林庭謙和劉錚等人。然而，這些球員多在海外效力，與本土球員的磨合在短期國際賽中困難重重。莫忘台灣籃壇「高光時刻」，台灣在亞錦賽擊潰中國，當時靠的正是SBL培養出的頂尖本土球員，搭配歸化洋將Q.戴維斯。
相比之下，棒球的成功來自穩健的職業聯賽發展。今年中華職棒新增至六隊，市場結構日趨完善，成為中華隊奪冠的堅實基礎。
跟上世界籃球浪潮 提升國家隊實力
另外，台灣籃球要如何快速跟上世界潮流，也成為能否找回競爭力的關鍵。歸化洋將是現今國際籃壇提升實力的主要策略，包括日本、韓國、菲律賓等亞洲列強，皆有高水平的歸化洋將坐鎮，甚至多達數人。
台灣自Q.Davis後，在歸化洋將選擇上始終未能找到理想解答。曾嘗試引入的阿提諾與本土球員化學效應不足，而現役歸化球員高柏鎧在亞洲盃對抗紐西蘭時，也未能展現出關鍵影響力，導致台灣禁區問題始終無解。
目前，台灣需要積極探索第二位、第三位合適的歸化洋將，不僅是球技的補強，更需要能與本土球員形成戰術互補。若能將職籃外援的居留年限與身份政策優化，或利用外籍生培養長期人才，未來或許能建立穩定的歸化洋將體系。
基層籃球的根本問題
台灣籃球人才的培養結構性問題長期存在。HBL與UBA作為青訓體系的重要平台，雖然不斷湧現未來之星，但競爭力與對抗性依舊不足。優秀選手集中於少數學校，尤其以北部為主，導致資源分配不均，難以形成全面的人才庫。
此外，台灣籃球長期偏重後衛，卻缺乏高大的鋒線與內線球員。190公分的選手常被迫擔任中鋒，導致整體球員發展趨於單一化。而亞洲籃壇，如日本的渡邊雄太與韓國的許勳，則展現了高後衛與全能鋒線的發展趨勢。要改變這一局面，必須在青訓階段建立完整的人才培養體系，讓球員能根據國際籃壇需求進行多元發展。
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棒球的光芒，籃球的影子
棒球在12強賽上的成功掀起全民熱潮，每場比賽都牽動人心；反觀籃球，亞洲盃資格賽卻關注度低迷，甚至未被大多數球迷提及。難道台灣球迷愛的不是運動，而是勝利？當棒球在國際賽場上擊敗強敵日本成為世界第一，籃球卻陷入排名倒退、籃板失守的困局，台灣籃壇需要的不僅是努力，更需要贏球來喚回球迷的信心。
為何棒球可以奪冠?籃球卻持續下探?其問題層面很廣。先回顧本屆棒球12強，台灣以中華職棒為主體陣容出賽，不再倚靠旅外打天下，反而產生極強的凝聚力，同時也反映中職6隊規模發展更健全，職棒競爭力提升等良性循環，成績也直接反映在國際上。
反觀台灣籃壇近年迎來「最好的年代」，職籃蓬勃發展，隊數一度爆增至12隊，甚至加上SBL，還曾擁有17隊的「榮景」，但國際賽成績卻大幅下滑，2021年台灣還能擠進亞洲前10，如今已經快跌出20名，競爭力不足成為一大原因。
儘管P.LEAGUE+與T1聯盟陸續成立，乃至於如今7隊規模的TPBL，但球員過度分散，各聯盟之間缺乏合作、交流，導致整體競爭力下降。當國際賽來臨，必須仰賴旅外球員臨時拼湊陣容，難以在高強度比賽中展現化學效應。
中華隊目前的主要陣容以旅外球員為核心，包括阿巴西、曾祥鈞、陳盈駿、林庭謙和劉錚等人。然而，這些球員多在海外效力，與本土球員的磨合在短期國際賽中困難重重。莫忘台灣籃壇「高光時刻」，台灣在亞錦賽擊潰中國，當時靠的正是SBL培養出的頂尖本土球員，搭配歸化洋將Q.戴維斯。
相比之下，棒球的成功來自穩健的職業聯賽發展。今年中華職棒新增至六隊，市場結構日趨完善，成為中華隊奪冠的堅實基礎。
跟上世界籃球浪潮 提升國家隊實力
另外，台灣籃球要如何快速跟上世界潮流，也成為能否找回競爭力的關鍵。歸化洋將是現今國際籃壇提升實力的主要策略，包括日本、韓國、菲律賓等亞洲列強，皆有高水平的歸化洋將坐鎮，甚至多達數人。
台灣自Q.Davis後，在歸化洋將選擇上始終未能找到理想解答。曾嘗試引入的阿提諾與本土球員化學效應不足，而現役歸化球員高柏鎧在亞洲盃對抗紐西蘭時，也未能展現出關鍵影響力，導致台灣禁區問題始終無解。
目前，台灣需要積極探索第二位、第三位合適的歸化洋將，不僅是球技的補強，更需要能與本土球員形成戰術互補。若能將職籃外援的居留年限與身份政策優化，或利用外籍生培養長期人才，未來或許能建立穩定的歸化洋將體系。
基層籃球的根本問題
台灣籃球人才的培養結構性問題長期存在。HBL與UBA作為青訓體系的重要平台，雖然不斷湧現未來之星，但競爭力與對抗性依舊不足。優秀選手集中於少數學校，尤其以北部為主，導致資源分配不均，難以形成全面的人才庫。
此外，台灣籃球長期偏重後衛，卻缺乏高大的鋒線與內線球員。190公分的選手常被迫擔任中鋒，導致整體球員發展趨於單一化。而亞洲籃壇，如日本的渡邊雄太與韓國的許勳，則展現了高後衛與全能鋒線的發展趨勢。要改變這一局面，必須在青訓階段建立完整的人才培養體系，讓球員能根據國際籃壇需求進行多元發展。
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