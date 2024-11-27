我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊奪下冠軍，靠得是整個團隊的努力。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲中華男籃想要打敗紐西蘭、菲律賓這種亞籃一線球隊等級對手，就得增加禁區攻擊比重和戰術，並找尋堪用的歸化洋將。（圖／中華籃協提供）

▲台灣必須建立更明確的青訓系統。（圖／資料照，記者葉政勳攝 , 2024.03.24）

▲台灣籃壇還有許多要進步的空間。（圖／資料照，取自FIBA官網）

籃球在台灣是參與人口最多的運動項目之一，但近年來籃壇的國際表現卻不盡人意。對比棒球在12強賽奪冠後的國際聚光燈，籃球的失落令人遺憾，特別是在亞洲盃資格賽中慘敗給紐西蘭，更讓球迷對國際賽的期待一再落空。棒球在12強賽上的成功掀起全民熱潮，每場比賽都牽動人心；為何棒球可以奪冠?籃球卻持續下探?其問題層面很廣。先回顧本屆棒球12強，台灣以中華職棒為主體陣容出賽，不再倚靠旅外打天下，反而產生極強的凝聚力，同時也反映中職6隊規模發展更健全，職棒競爭力提升等良性循環，成績也直接反映在國際上。反觀台灣籃壇近年迎來「最好的年代」，儘管P.LEAGUE+與T1聯盟陸續成立，乃至於如今7隊規模的TPBL，但球員過度分散，各聯盟之間缺乏合作、交流，導致整體競爭力下降。當國際賽來臨，必須仰賴旅外球員臨時拼湊陣容，難以在高強度比賽中展現化學效應。中華隊目前的主要陣容以旅外球員為核心，包括阿巴西、曾祥鈞、陳盈駿、林庭謙和劉錚等人。然而，這些球員多在海外效力，與本土球員的磨合在短期國際賽中困難重重。莫忘台灣籃壇「高光時刻」，台灣在亞錦賽擊潰中國，當時靠的正是SBL培養出的頂尖本土球員，搭配歸化洋將Q.戴維斯。相比之下，另外，台灣籃球要如何快速跟上世界潮流，也成為能否找回競爭力的關鍵。台灣自Q.Davis後，在歸化洋將選擇上始終未能找到理想解答。曾嘗試引入的阿提諾與本土球員化學效應不足，而現役歸化球員高柏鎧在亞洲盃對抗紐西蘭時，也未能展現出關鍵影響力，導致台灣禁區問題始終無解。目前，台灣需要積極探索第二位、第三位合適的歸化洋將，不僅是球技的補強，更需要能與本土球員形成戰術互補。若能將職籃外援的居留年限與身份政策優化，或利用外籍生培養長期人才，未來或許能建立穩定的歸化洋將體系。台灣籃球人才的培養結構性問題長期存在。此外，台灣籃球長期偏重後衛，卻缺乏高大的鋒線與內線球員。190公分的選手常被迫擔任中鋒，導致整體球員發展趨於單一化。而亞洲籃壇，如日本的渡邊雄太與韓國的許勳，則展現了高後衛與全能鋒線的發展趨勢。要改變這一局面，必須在青訓階段建立完整的人才培養體系，讓球員能根據國際籃壇需求進行多元發展。