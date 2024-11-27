12強啟示錄／台灣棒球世界第一　為何足球沙漠卻始終未逢甘霖？

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▲中華男足總教練Gary White回鍋後，也無法挽救低迷的台灣足球隊。（圖／中華民國足球協會CTFA提供）

▲中華男足隊長陳柏良努力投入發展國內足球，但需要更多人一起協助。（中華足協提供）

▲中華男足始終無法拉升成績。（圖／足協提供）

身為台灣補助最高的單項協會，成績卻始終不理想。攤開今年台灣足球各層級的表現，中華男足從去年世界盃開始到今年10月對上柬埔寨的比賽，期間吞下7連敗，直到本月國際友誼賽以3：2擊敗新加坡才終止連敗，U層級方面，U20、U17在今年都參與在台灣舉辦的亞洲盃資格賽，但在U20亞洲盃資格賽，中華U20接連敗給巴林、烏茲別克、尼泊爾，最後一場逼平柬埔寨，以1和3敗遭到淘汰，U17方面在小組賽則是遭遇全敗，更被爆出球員在集訓期間飲酒遭開除，但又因戰力需求重新入隊，引起不少爭論。從U17、U20的亞洲盃資格賽之旅就能看出，台灣足球在青訓方面仍未和世界接軌，並未提供給球員一套完整的青訓系統，加上台灣球員出國比賽機會較少，從國中開始到大專，一整年下來比賽對手大多是國內球隊，導致競技水平無法獲得有效提升，高中聯賽和大專聯賽的戰力斷層更加明顯，以大專足球聯賽為例，每學年度大專一級共有8支球隊，但真正有實力競爭冠軍的只有輔仁大學、北市大、銘傳大學以及台體大，在對上其餘4支球隊常常出現大比分的情況出現，這樣的落差，難以提升球員競技水明。中華男足總教練中華足協身為台灣補助最高的單項協會，在「足球六年計畫」編列43億元經費的情況下，台灣足球成績並未出現顯著進步，反而「開倒車」成績沒有進步外，基礎建設也未見改善，在世界盃資格賽期間，曾發生足協未能租借到台北田徑場，導致對上吉爾吉斯的比賽只能在高雄楠梓文中足球場進行，當時也引起不少球迷謾罵，直呼：「太誇張！」台灣目前不管是U層級國家隊，或是男子、女子成人國家隊，每次集訓都無固定地點，通常都是在北部大專院校場地訓練，如輔仁大學、台北市立大學（天母校區）、國立體育大學等進行集訓，南部則是以文中足球場為主，未來希望台灣能為國家隊建立一座專屬於國家隊的訓練基地，讓球員不用再南北奔波，減少車程所帶來的疲憊感，能夠更專心在訓練上。