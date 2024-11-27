12強啟示錄／台灣棒球世界第一　為何足球沙漠卻始終未逢甘霖？

世界棒球12強落幕，台灣登上世界第一，也在2024年尾聲再度掀起體壇熱潮。近年台灣體育蓬勃發展，加上巴黎奧運，政府光是今年就已兩度派遣戰鬥機迎台灣英雄歸國。12強棒球金盃讓台灣人自豪、驕傲，但風光背後，台灣有更多的體育項目、運動員需要被關注，尤其是較少人關注的足球，近年來則是每況愈下，到底台灣足球問題出在哪？
前體育署長林德福在2018年啟動「足球六年計畫」編列43億元經費，要振興台灣足球，但中華男足從去年世界盃資格賽開始直到本月對上新加坡的比賽前，苦吞7連敗，身為台灣補助最高的單項協會，成績卻始終不理想。
成人國家隊、U層級戰績不佳 2024僅拿1勝1和10敗
攤開今年台灣足球各層級的表現，中華男足從去年世界盃開始到今年10月對上柬埔寨的比賽，期間吞下7連敗，直到本月國際友誼賽以3：2擊敗新加坡才終止連敗，U層級方面，U20、U17在今年都參與在台灣舉辦的亞洲盃資格賽，中華U20在去年東亞青年運動會奪下金牌，被外界視為是台灣足球新一批的「黃金世代」。
但在U20亞洲盃資格賽，中華U20接連敗給巴林、烏茲別克、尼泊爾，最後一場逼平柬埔寨，以1和3敗遭到淘汰，U17方面在小組賽則是遭遇全敗，更被爆出球員在集訓期間飲酒遭開除，但又因戰力需求重新入隊，引起不少爭論。
一整年幾乎都在國內比賽 競技水平難以提升
從U17、U20的亞洲盃資格賽之旅就能看出，台灣足球在青訓方面仍未和世界接軌，並未提供給球員一套完整的青訓系統，加上台灣球員出國比賽機會較少，從國中開始到大專，一整年下來比賽對手大多是國內球隊，導致競技水平無法獲得有效提升，高中聯賽和大專聯賽的戰力斷層更加明顯，以大專足球聯賽為例，每學年度大專一級共有8支球隊，但真正有實力競爭冠軍的只有輔仁大學、北市大、銘傳大學以及台體大，在對上其餘4支球隊常常出現大比分的情況出現，這樣的落差，難以提升球員競技水明。
中華男足總教練Gary White在2023年重掌中華男足以來，就積極尋找混血球員以及歸化球員，倘若未來仍以這樣的計劃來帶領國家隊，無疑會大大壓縮本土球員的成長與比賽機會，雖國際賽贏球機率大大提升，但對於台灣足球來說並不是長久之計。
中華足協身為台灣補助最高的單項協會，在「足球六年計畫」編列43億元經費的情況下，台灣足球成績並未出現顯著進步，反而「開倒車」成績沒有進步外，基礎建設也未見改善，在世界盃資格賽期間，曾發生足協未能租借到台北田徑場，導致對上吉爾吉斯的比賽只能在高雄楠梓文中足球場進行，當時也引起不少球迷謾罵，直呼：「太誇張！」
目前看來台灣足球的問題出在青訓系統的不成熟，戰術觀念較爲落後，缺乏基礎建設，台灣足球若想在未來取得成績，那必須從現在開始注重青訓系統的培養，未來可聘請外籍教練，來接手U層級國家隊，並制定完整計劃，讓球員能更好的接軌成人國家隊。
台灣目前不管是U層級國家隊，或是男子、女子成人國家隊，每次集訓都無固定地點，通常都是在北部大專院校場地訓練，如輔仁大學、台北市立大學（天母校區）、國立體育大學等進行集訓，南部則是以文中足球場為主，未來希望台灣能為國家隊建立一座專屬於國家隊的訓練基地，讓球員不用再南北奔波，減少車程所帶來的疲憊感，能夠更專心在訓練上。
台灣的足球派系非常嚴重，彼此互相不配合，團結向心力不足。加上中華民國足球協會理事長王麟祥已上任超過一年半，竟然到現在都沒有秘書長，讓外界滿頭問號。
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成人國家隊、U層級戰績不佳 2024僅拿1勝1和10敗
攤開今年台灣足球各層級的表現，中華男足從去年世界盃開始到今年10月對上柬埔寨的比賽，期間吞下7連敗，直到本月國際友誼賽以3：2擊敗新加坡才終止連敗，U層級方面，U20、U17在今年都參與在台灣舉辦的亞洲盃資格賽，中華U20在去年東亞青年運動會奪下金牌，被外界視為是台灣足球新一批的「黃金世代」。
但在U20亞洲盃資格賽，中華U20接連敗給巴林、烏茲別克、尼泊爾，最後一場逼平柬埔寨，以1和3敗遭到淘汰，U17方面在小組賽則是遭遇全敗，更被爆出球員在集訓期間飲酒遭開除，但又因戰力需求重新入隊，引起不少爭論。
一整年幾乎都在國內比賽 競技水平難以提升
從U17、U20的亞洲盃資格賽之旅就能看出，台灣足球在青訓方面仍未和世界接軌，並未提供給球員一套完整的青訓系統，加上台灣球員出國比賽機會較少，從國中開始到大專，一整年下來比賽對手大多是國內球隊，導致競技水平無法獲得有效提升，高中聯賽和大專聯賽的戰力斷層更加明顯，以大專足球聯賽為例，每學年度大專一級共有8支球隊，但真正有實力競爭冠軍的只有輔仁大學、北市大、銘傳大學以及台體大，在對上其餘4支球隊常常出現大比分的情況出現，這樣的落差，難以提升球員競技水明。
中華男足總教練Gary White在2023年重掌中華男足以來，就積極尋找混血球員以及歸化球員，倘若未來仍以這樣的計劃來帶領國家隊，無疑會大大壓縮本土球員的成長與比賽機會，雖國際賽贏球機率大大提升，但對於台灣足球來說並不是長久之計。
中華足協身為台灣補助最高的單項協會，在「足球六年計畫」編列43億元經費的情況下，台灣足球成績並未出現顯著進步，反而「開倒車」成績沒有進步外，基礎建設也未見改善，在世界盃資格賽期間，曾發生足協未能租借到台北田徑場，導致對上吉爾吉斯的比賽只能在高雄楠梓文中足球場進行，當時也引起不少球迷謾罵，直呼：「太誇張！」
目前看來台灣足球的問題出在青訓系統的不成熟，戰術觀念較爲落後，缺乏基礎建設，台灣足球若想在未來取得成績，那必須從現在開始注重青訓系統的培養，未來可聘請外籍教練，來接手U層級國家隊，並制定完整計劃，讓球員能更好的接軌成人國家隊。
台灣目前不管是U層級國家隊，或是男子、女子成人國家隊，每次集訓都無固定地點，通常都是在北部大專院校場地訓練，如輔仁大學、台北市立大學（天母校區）、國立體育大學等進行集訓，南部則是以文中足球場為主，未來希望台灣能為國家隊建立一座專屬於國家隊的訓練基地，讓球員不用再南北奔波，減少車程所帶來的疲憊感，能夠更專心在訓練上。
台灣的足球派系非常嚴重，彼此互相不配合，團結向心力不足。加上中華民國足球協會理事長王麟祥已上任超過一年半，竟然到現在都沒有秘書長，讓外界滿頭問號。