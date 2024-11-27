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▲為慶祝中華隊在2024第三屆WBSC世界12強棒球賽奪冠，昨（26）日在總統府前舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行。（圖／記者吳翊緁攝）

▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

台灣棒球熱潮再起！世界12強棒球賽落幕，中華隊可以說是跌破不論外界，還是全台球迷的眼鏡，在冠軍戰以4：0完封近年的棒球最強國日本，奪下史無前例的第一面國際賽金牌，同時是世界3大國際賽的首座冠軍。棒球，被多數台灣民眾視為國球，「中華職業棒球聯盟」在1989年成立，是台灣最早成立的職業運動聯盟，也是現今球迷所熟知的中職，相比在台灣同樣熱門的籃球，則是在1994年才出現了「中華職業籃球聯盟」。根據世界棒壘球總會（WBSC）的世界排名，台灣高居第二，但主要是靠著三級賽事所積累的分數，這次在12強賽爆冷奪下冠軍，無疑是為這口壓力鍋掀開了蓋子，棒球熱潮的背後，離不開中華職棒穩定的基石。中職目前已擴編至六隊，包括統一7-ELEVEn獅、味全龍、樂天桃猿等，每年聯賽吸引數百萬人次觀賽，逐漸形成穩定的產業生態。六隊規模的聯盟，且有完善的二軍體制，不僅提供更多的舞台讓選手發揮，也為國家隊培育更多優秀的人才。此外，從青棒、甲組到職棒的完整銜接，以及國家隊選訓、情蒐的體系化建設，都為台灣棒球的長遠發展奠定基礎。例如，國家隊的情蒐小組擴增至24人，能針對對手投、打特性進行精準分析，讓選手在比賽中能夠臨場應對自如。這樣的細膩規劃是奪冠的關鍵之一。棒球對台灣人的影響，不僅止於比賽的勝負，更承載了國民情感的投射。中華隊的冠軍讓我們看到台灣棒球的潛力，但如何讓這股熱潮持續下去，仍需全方位的努力。職業聯盟的穩健發展、基層棒球的強化，以及情蒐、選訓體系的持續完善，都是未來的重點。台灣棒球，不僅需要更多像林昱珉、張奕這樣的明星選手，更需要整體運動文化的提升。