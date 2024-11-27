台灣棒球熱潮再起！世界12強棒球賽落幕，中華隊可以說是跌破不論外界，還是全台球迷的眼鏡，在冠軍戰以4：0完封近年的棒球最強國日本，奪下史無前例的第一面國際賽金牌，同時是世界3大國際賽的首座冠軍。後續的一系列活動，不論是返台接機、英雄遊行，中華隊所到之處都會擠滿人潮，彷彿讓台灣再度掀起一波棒球熱，《NOWnews》也將和讀者一同探討，到底為何棒球竟會如此牽動國人內心。
歷史淵源深厚 最早職業運動聯盟
棒球，被多數台灣民眾視為國球，在日治時期由日本人引進，其中發展歷程牽扯複雜的歷史背景以及國族認同，本篇文章在此不多做敘述，但若從職業運動開始探討起，就能很清楚的辨析，棒球在台灣人心中的地位。
「中華職業棒球聯盟」在1989年成立，是台灣最早成立的職業運動聯盟，也是現今球迷所熟知的中職，相比在台灣同樣熱門的籃球，則是在1994年才出現了「中華職業籃球聯盟」。
而職業運動的出現，代表這項運動有一定的球員、觀眾，中職前身創立的短短8年內，更從草創的4隊躍升至7隊，顯現棒球在台灣的熱門程度。
愛棒球的心不變 奪冠讓熱潮再起
儘管發展歷程中，數度受到假球案的擊潰，但台灣職棒仍能堅持撐過谷底，便足以展現台灣人對於棒球這項運動的熱愛程度之深。再者，由於台灣時處局勢特殊，在國際賽上為棒球隊吶喊，某方面成為國人宣洩心聲的一大管道。
根據世界棒壘球總會（WBSC）的世界排名，台灣高居第二，但主要是靠著三級賽事所積累的分數，在成棒等級的賽事，如停辦的世界盃、經典賽等，連要闖入複賽都有一定難度，這也使得棒球迷吃遍了雖敗猶榮的「鍋貼」，心中則堆積了更多的無奈。
這次在12強賽爆冷奪下冠軍，無疑是為這口壓力鍋掀開了蓋子，昔日因為目睹台灣棒球簽賭案、國際賽頻凡失利，而逐漸失去信心的棒球迷們，全都因此找回了對於中職的期待，找回了心中對於棒球的熱愛，找回了，對於台灣棒球的信任，相信即使是台灣，也一樣能拿到冠軍。
從聯盟擴編到體系養成 六隊規模的堅實基石
棒球熱潮的背後，離不開中華職棒穩定的基石。中職目前已擴編至六隊，包括統一7-ELEVEn獅、味全龍、樂天桃猿等，每年聯賽吸引數百萬人次觀賽，逐漸形成穩定的產業生態。六隊規模的聯盟，且有完善的二軍體制，不僅提供更多的舞台讓選手發揮，也為國家隊培育更多優秀的人才。
此外，從青棒、甲組到職棒的完整銜接，以及國家隊選訓、情蒐的體系化建設，都為台灣棒球的長遠發展奠定基礎。例如，國家隊的情蒐小組擴增至24人，能針對對手投、打特性進行精準分析，讓選手在比賽中能夠臨場應對自如。這樣的細膩規劃是奪冠的關鍵之一。
棒球的國民情感：超越勝負的運動精神
棒球對台灣人的影響，不僅止於比賽的勝負，更承載了國民情感的投射。它是連結家人、朋友的重要紐帶，也是國際賽場上台灣對外發聲的重要管道。棒球勝利帶來的快樂，讓人們暫時忘卻政治、經濟等現實壓力，單純為一支全壘打、一場勝利而狂歡。
中華隊的冠軍讓我們看到台灣棒球的潛力，但如何讓這股熱潮持續下去，仍需全方位的努力。職業聯盟的穩健發展、基層棒球的強化，以及情蒐、選訓體系的持續完善，都是未來的重點。台灣棒球，不僅需要更多像林昱珉、張奕這樣的明星選手，更需要整體運動文化的提升。
我是廣告 請繼續往下閱讀
棒球，被多數台灣民眾視為國球，在日治時期由日本人引進，其中發展歷程牽扯複雜的歷史背景以及國族認同，本篇文章在此不多做敘述，但若從職業運動開始探討起，就能很清楚的辨析，棒球在台灣人心中的地位。
「中華職業棒球聯盟」在1989年成立，是台灣最早成立的職業運動聯盟，也是現今球迷所熟知的中職，相比在台灣同樣熱門的籃球，則是在1994年才出現了「中華職業籃球聯盟」。
而職業運動的出現，代表這項運動有一定的球員、觀眾，中職前身創立的短短8年內，更從草創的4隊躍升至7隊，顯現棒球在台灣的熱門程度。
愛棒球的心不變 奪冠讓熱潮再起
儘管發展歷程中，數度受到假球案的擊潰，但台灣職棒仍能堅持撐過谷底，便足以展現台灣人對於棒球這項運動的熱愛程度之深。再者，由於台灣時處局勢特殊，在國際賽上為棒球隊吶喊，某方面成為國人宣洩心聲的一大管道。
根據世界棒壘球總會（WBSC）的世界排名，台灣高居第二，但主要是靠著三級賽事所積累的分數，在成棒等級的賽事，如停辦的世界盃、經典賽等，連要闖入複賽都有一定難度，這也使得棒球迷吃遍了雖敗猶榮的「鍋貼」，心中則堆積了更多的無奈。
這次在12強賽爆冷奪下冠軍，無疑是為這口壓力鍋掀開了蓋子，昔日因為目睹台灣棒球簽賭案、國際賽頻凡失利，而逐漸失去信心的棒球迷們，全都因此找回了對於中職的期待，找回了心中對於棒球的熱愛，找回了，對於台灣棒球的信任，相信即使是台灣，也一樣能拿到冠軍。
從聯盟擴編到體系養成 六隊規模的堅實基石
棒球熱潮的背後，離不開中華職棒穩定的基石。中職目前已擴編至六隊，包括統一7-ELEVEn獅、味全龍、樂天桃猿等，每年聯賽吸引數百萬人次觀賽，逐漸形成穩定的產業生態。六隊規模的聯盟，且有完善的二軍體制，不僅提供更多的舞台讓選手發揮，也為國家隊培育更多優秀的人才。
此外，從青棒、甲組到職棒的完整銜接，以及國家隊選訓、情蒐的體系化建設，都為台灣棒球的長遠發展奠定基礎。例如，國家隊的情蒐小組擴增至24人，能針對對手投、打特性進行精準分析，讓選手在比賽中能夠臨場應對自如。這樣的細膩規劃是奪冠的關鍵之一。
棒球的國民情感：超越勝負的運動精神
棒球對台灣人的影響，不僅止於比賽的勝負，更承載了國民情感的投射。它是連結家人、朋友的重要紐帶，也是國際賽場上台灣對外發聲的重要管道。棒球勝利帶來的快樂，讓人們暫時忘卻政治、經濟等現實壓力，單純為一支全壘打、一場勝利而狂歡。
中華隊的冠軍讓我們看到台灣棒球的潛力，但如何讓這股熱潮持續下去，仍需全方位的努力。職業聯盟的穩健發展、基層棒球的強化，以及情蒐、選訓體系的持續完善，都是未來的重點。台灣棒球，不僅需要更多像林昱珉、張奕這樣的明星選手，更需要整體運動文化的提升。
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。