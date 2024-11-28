知名狗仔葛斯齊爆料民進黨立委王定宇和女粉絲有不倫關係，他接連公開王定宇與女粉絲的對話，包含：「我想要妳」、「穿怎樣來見我，拍給我看」等等，表示王定宇糟蹋別人的家庭。昨（27）日晚葛斯齊又再度開砲，轟王定宇每次出問題都避重就輕，葛斯齊說自己會慢慢揭露所有證據，看王定宇多能裝，現在先歡慶中華隊奪冠，「一周後算帳！再丟就不是簡單的對話截圖了」。
葛斯齊喊話王定宇「一周後算帳」！證據不只對話截圖
葛斯齊昨晚發文，表示台灣正在歡慶中華隊勇奪世界冠軍，「同時我們也該頒獎給這位裝傻裝死裝無辜的立法委員王定宇，從2021（年）被潑漆到現在，面對問題永遠避重就輕。你有你的法律攻防，我也有我的新聞必要手段，我看你多能裝」。葛斯齊說既然王定宇不認帳，那他會慢慢揭露證據，嗆聲王定宇：「台灣才是真的有夠衰有這種不知羞恥的立法委員！」
葛斯齊也表示自己還有其他猛料還沒拿出來，跟大家預告：「先歡慶（中華隊奪冠），一周後算帳！再丟就不是簡單的對話截圖了」。葛斯齊25日的貼文也寫道：「昨天中華隊拿冠軍，今天王定宇被中天採訪神情大家都看得出來！和三週前差真大，嘴秋的後果！ 我不會同情所以我不會停！」跟王定宇的恩怨不打算善罷甘休。
被告也不打算罷休！葛斯齊持續緊咬王定宇
目前針對葛斯齊的種種指控，王定宇強調「沒有這個人！」否認有和女粉絲發生婚外情，並對葛斯齊提告。但葛斯齊沒退縮，不斷強調自己的所有證據都是真實的、查證過的，「我所講的都是事實，每一個都經得起考驗」，葛斯齊更點名王定宇的太太李淑吟，強調她也並非全然不知王定宇的作為：「李小姐沒有被矇在鼓裡，只是怎麼跟老公王定宇去『河蟹』（大陸用語，和諧）討論這件事」，相關爭議不斷延燒。
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葛斯齊昨晚發文，表示台灣正在歡慶中華隊勇奪世界冠軍，「同時我們也該頒獎給這位裝傻裝死裝無辜的立法委員王定宇，從2021（年）被潑漆到現在，面對問題永遠避重就輕。你有你的法律攻防，我也有我的新聞必要手段，我看你多能裝」。葛斯齊說既然王定宇不認帳，那他會慢慢揭露證據，嗆聲王定宇：「台灣才是真的有夠衰有這種不知羞恥的立法委員！」
葛斯齊也表示自己還有其他猛料還沒拿出來，跟大家預告：「先歡慶（中華隊奪冠），一周後算帳！再丟就不是簡單的對話截圖了」。葛斯齊25日的貼文也寫道：「昨天中華隊拿冠軍，今天王定宇被中天採訪神情大家都看得出來！和三週前差真大，嘴秋的後果！ 我不會同情所以我不會停！」跟王定宇的恩怨不打算善罷甘休。
被告也不打算罷休！葛斯齊持續緊咬王定宇
目前針對葛斯齊的種種指控，王定宇強調「沒有這個人！」否認有和女粉絲發生婚外情，並對葛斯齊提告。但葛斯齊沒退縮，不斷強調自己的所有證據都是真實的、查證過的，「我所講的都是事實，每一個都經得起考驗」，葛斯齊更點名王定宇的太太李淑吟，強調她也並非全然不知王定宇的作為：「李小姐沒有被矇在鼓裡，只是怎麼跟老公王定宇去『河蟹』（大陸用語，和諧）討論這件事」，相關爭議不斷延燒。