「亞洲跟拍一哥」、資深狗仔葛斯齊日前爆料，民進黨立委王定宇帶貌美、綠營女粉絲見前總統蔡英文，還深夜傳「我想要妳」、命令「拿超級相片來道歉，快點」的訊息，王定宇駁斥「截圖百分之百造謠、造假」，並對葛提告妨害名譽。葛斯齊近日到台南、嘉義補強證據，今（23）日一早公開最新對話紀錄截圖，可見疑似王定宇問女粉絲「九點要穿怎樣來見我」，同時要求女方「拍（照）給我看」。《NOWnews今日新聞》求證王定宇，截稿前暫時未獲回覆。
葛斯齊請王定宇解釋：「今年7/23前後、颱風過境的傍晚17:51的這段對話是什麼意思？你當天晚上9點想做什麼？為什麼叫一名帶著小孩的女人出來見你？竟還要求對對方『服儀檢查』，要對方先拍穿搭照給你鑑定？ 」透露王的「不堪檔案」在台南某派出所早有留下痕跡，卻敢為了自己的政治生涯開記者會公然說謊欺諞社會，「你厚顏無恥，我為台灣感到憂心」、「你這樣對得起支持民進黨的選民嗎？賴清德總統，您身邊有這樣的立法委員您知曉嗎？」
此外，葛斯齊表示會反告王定宇：「你比謝宜容還可惡悲哀，沒有一句道歉、連假哭都懶得做，公然欺騙大眾，栽贓記者P圖造謠，我也將會對你提出告訴，讓法院認證你才是真的P圖欺騙大眾的人。」
葛斯齊全文：
王定宇立法委員，據了解，你太太李淑吟女士已知曉之前被我公布的是你與哪位女性的對話。一位無法對家庭忠誠的立法委員，怎麼可能對人民的福祉負責或對大眾有所交代？你比謝宜容還可惡悲哀，沒有一句道歉、連假哭都懶得做，公然欺騙大眾，栽贓記者Ｐ圖造謠，我也將會對你提出告訴，讓法院認證你才是真的Ｐ圖欺騙大眾的人。
王委員你的行為，與這些不堪的對話紀錄，已經造成一個家庭破碎，甚至有人有輕生打算。我十分同情李淑吟女士及被你用官威命令要交出「超級相片」的女子。你的不堪檔案在台南某派出所早有留下痕跡。而你敢開記者會公然說謊欺諞社會，為了自己的政治生涯，你厚顏無恥，我為台灣感到憂心！
有近兩個禮拜沒處理你的事，不是因為你嘴秋喊提告而退縮，是我也有事在忙，這件事我不會妥協，你再多的好朋友來找我都一樣。大家都說你是怎樣的人大家都知道，還順帶爆料其他事。近期我因為拍攝電影，走遍台南、嘉義，大概是老天看不過去了，特別給我時間與機會去蒐證調查。
今天，請你解釋一下今年7/23前後、颱風過境的傍晚17:51的這段對話是什麼意思？你當天晚上9點想做什麼？為什麼叫一名帶著小孩的女人出來見你？竟還要求對對方「服儀檢查」，要對方先拍穿搭照給你鑑定？
跑過社會新聞直覺，告訴我這不僅不單純可能還很污，王定宇委員你怎麼這麼不尊重女性？私下都是以這樣耍官威的口吻對別人說話嗎？你是不是利用這位女子支持民進黨的熱忱以及對你的崇拜，肆無忌憚、得寸進尺？ 你這樣對得起支持民進黨的選民嗎？賴清德總統，您身邊有這樣的立法委員您知曉嗎？
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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王定宇立法委員，據了解，你太太李淑吟女士已知曉之前被我公布的是你與哪位女性的對話。一位無法對家庭忠誠的立法委員，怎麼可能對人民的福祉負責或對大眾有所交代？你比謝宜容還可惡悲哀，沒有一句道歉、連假哭都懶得做，公然欺騙大眾，栽贓記者Ｐ圖造謠，我也將會對你提出告訴，讓法院認證你才是真的Ｐ圖欺騙大眾的人。
王委員你的行為，與這些不堪的對話紀錄，已經造成一個家庭破碎，甚至有人有輕生打算。我十分同情李淑吟女士及被你用官威命令要交出「超級相片」的女子。你的不堪檔案在台南某派出所早有留下痕跡。而你敢開記者會公然說謊欺諞社會，為了自己的政治生涯，你厚顏無恥，我為台灣感到憂心！
有近兩個禮拜沒處理你的事，不是因為你嘴秋喊提告而退縮，是我也有事在忙，這件事我不會妥協，你再多的好朋友來找我都一樣。大家都說你是怎樣的人大家都知道，還順帶爆料其他事。近期我因為拍攝電影，走遍台南、嘉義，大概是老天看不過去了，特別給我時間與機會去蒐證調查。
今天，請你解釋一下今年7/23前後、颱風過境的傍晚17:51的這段對話是什麼意思？你當天晚上9點想做什麼？為什麼叫一名帶著小孩的女人出來見你？竟還要求對對方「服儀檢查」，要對方先拍穿搭照給你鑑定？
跑過社會新聞直覺，告訴我這不僅不單純可能還很污，王定宇委員你怎麼這麼不尊重女性？私下都是以這樣耍官威的口吻對別人說話嗎？你是不是利用這位女子支持民進黨的熱忱以及對你的崇拜，肆無忌憚、得寸進尺？ 你這樣對得起支持民進黨的選民嗎？賴清德總統，您身邊有這樣的立法委員您知曉嗎？
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