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▲《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》。（圖／台灣角川）

大陸冷氣團來襲，苗栗以北最低溫下探6度，來碗「新加坡風味肉骨茶」飽足又暖身。橘子集團有「最狂員餐」之稱的普橘島分享食譜作法。此外，普橘島也推出《天堂秘廚》食譜書，揭曉52道料理職人的原創祕笈。豬肋排1公斤、帶皮蒜仁25顆、油條少許、現成肉骨茶中藥包1包、醬油5毫升、鹽巴少許、胡椒粉少許、米酒20毫升、水2500毫升1、取一深鍋加水後放進豬肋排、米酒，開火將豬肋排川燙（冷水即可下鍋），煮滾後續煮3分鐘，將雜質徹底去除。2、將燙好的豬肋排以涼水沖洗乾淨。3、取一鍋2500毫升的水，放入肉骨茶包、豬肋排、帶皮蒜仁、醬油，開中火煮滾，轉小火蓋上鍋蓋再燉煮50分鐘。4、燉煮完成加入鹽巴、胡椒粉調味，最後放上油條即完成。集結熱忱又勇於挑戰的廚師、創造多元料理，展現自身創意的舞台！作者：普橘島定價：490元出版日期：2023年12月11日