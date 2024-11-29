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▲憑此截圖爽喝「星巴克買一送一」，今天黑五也能享受咖啡飲品優惠。（圖／翻攝自星巴克FB）

▲星巴克黑五也有咖啡飲品優惠，憑此「截圖」到門市開喝買一送一！（（圖／翻攝自星巴克FB）

▲85度C鮮奶茶「買一送一」還有兩天。（圖／85度C提供）

適逢黑色星期五，星巴克買一送一繼續喝起來！幫大家算好大杯咖啡飲品優惠價格，美式55元、星冰樂58元、那堤68元，連太妃核果風味那堤、薄荷風味摩卡都只要80元；而85度C鮮奶茶「買一送一」倒數2天也不能錯過。星巴克「感恩相聚時刻 一起截圖喝咖啡」好友分享日，11月29日活動期間11:00-20:00，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Facebook、Instagram活動截圖，至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。一口氣幫大家試算，折扣下來大杯美式55元、香草星冰樂58元、那堤68元、太妃核果風味那堤80元，連今天才開賣的「薄荷風味摩卡」新品也只要80元，太划算了不喝怎麼行。而且所有截圖幫大家都整理好在文末，隨便下載哪一張都可以到星巴克開喝優惠。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。85度C見證中華隊歷史性的一刻，號召全台球迷一起喝金牌優惠，即日起至11月30日最後2天，85度C會員至85 Cafe APP以點數兌換領取「學習伯牙鮮奶茶(中杯)買一送一券」，免費請會員喝第二杯，每名會員限領一張，限量1萬張，兌換期限即日起至113年12月20日。