南韓啦啦隊女神李多慧自從來台灣發展後，不只考到駕照騎車環島，還主持綜藝節目，而姣好身材也讓許多女粉羨慕不已，今（28）日她秀出「下身失蹤」的辣照，超平的小腹和馬甲線，以及纖細的腰身，讓粉絲看傻留言，「真的有在吃飯嗎」。

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李多慧纖腰太驚人！粉絲看傻：有在吃飯？

李多慧秀出一系列「下身失蹤」的辣照，只見她倚靠著欄杆，穿著短版上衣，下半身只有一件黑色內褲，零贅肉的小蠻腰和馬甲線全都露出，驚人的腰臀比也讓粉絲看了驚呼，「太瘦了吧」、「褲子請穿好」、「全糖飲料已經準備好了」、「真的有在吃飯嗎」。

不只是身材瘦到關注，李多慧的舞蹈實力也時常被討論，之前她就曾PO出一段跳VIVIZ的新曲〈Shhh!〉的影片，只見她有如人體電動馬達般，快速且規律地抖動身體，尤其狂搖招牌翹臀，十分吸睛，獲得近10萬人點讚。

之前她在台北大巨蛋完成今年的「最後一舞」，以「機關槍舞」的形式SOLO演出，大跳Stray Kids的〈Chk Chk Boom〉，超准的卡拍也讓粉絲回放影片好多次。李多慧曾分享過自己的瘦身運動，除了跳舞之外，以前也很常在韓國的漢江邊慢跑，飯後不會馬上坐下，早上刷牙時也會原地踏步，難怪能養成人人稱羨的好身材。

▲李多慧下身失蹤，驚人的腰臀比讓粉絲看傻，擔心她到底有沒有在吃飯。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲▼李多慧扁平小腹太驚人。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲李多慧下身失蹤，驚人的腰臀比讓粉絲看傻，擔心她到底有沒有在吃飯。（圖／翻攝自李多慧IG）
 

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