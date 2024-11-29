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▲有種冷叫「媽媽覺得你冷」，醫師說只要摸小孩的頸背部位，就知道他們穿得夠不夠暖。（示意圖／取自PhotoAC）





冬天真的來了！2024年入秋後首波大陸冷氣團來襲，苗栗以北8縣市發布10℃以下低溫特報。不過，有種冷叫「媽媽覺得你冷」，兒科醫師分享，曾在寒流期間碰上「小孩發燒」就醫，但一查只是衣服穿太多導致體溫過高。醫師提醒，只要摸孩子頸背部位感受溫度，若有微溫就代表穿的剛剛好，天冷時穿對「3件衣服」就夠。新北市立土城醫院小兒科醫師陳韻茹曾受訪分享，過去曾碰過在寒流期間，爸媽以為小朋友發燒而焦急送醫就診，結果發現只是衣物穿得過厚導致的體溫過高。她提醒，嬰幼兒不太會表達冷熱感受，建議以洋蔥式穿搭保暖為原則，暖暖包最好3歲以上再使用，避免低溫燙傷狀況發生。當無法預測天氣時，小兒科醫師巫漢盟也曾在粉專建議，可以先跟著大人穿，爸媽穿幾件、孩子就穿幾件，若不曉得孩子到底穿得夠不夠暖，可以用手觸摸孩子頸背感受溫度，若有微溫就代表剛剛好。此外，也有兒科醫師分享，由於小孩的代謝和活動量比大人高很多，所以他們喊熱的時候通常是真的熱，但同時間若大人覺得冷，則是因為年紀大了，或身體比較虛，穿衣時要達到有效保暖，有下列3大重點。1. 內層：挑選輕薄排汗、透氣親膚的內衣、排汗衣或發熱衣。2. 中層(保暖層)：選擇有點厚度的衣服，例如毛衣或羽絨背心。3. 外層：防風、防水和輕薄的外套。醫師強調，只要最外層防風、防水，裡面透氣、好穿脫，這樣搭配三件就夠，注意不要悶出汗就對了，否則更容易感冒，進入室內再一層一層脫掉，並視狀況增減，寶貝們就不會冷到或熱到了。