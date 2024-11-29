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繼菲律賓同意進口台灣冷凍豬肉後，農業部今（29）日表示，我國駐新加坡代表處傳來好消息，新加坡食品局同意台灣生鮮豬肉廠生產豬肉可以輸入到新加坡，有望再次推升豬肉出口量。農業部指出，台灣在2023年獲得菲律賓同意進口我國冷凍豬肉，截至11/20為止，已有有429公噸冷凍豬肉簡易合格銷售到菲律賓。農業部表示，本次市場准入申請案經新加坡食品局查核結果滿意，且經雙方談妥動物檢疫證明書樣張後，同意我國有農業部屠宰場HACCP驗證的嘉一香食品股份有限公司生產的生鮮豬肉輸入新加坡。也是繼2023年獲得菲律賓同意進口我國冷凍豬肉後，再次將優質台灣豬肉推銷至國際，並期待重返新加坡市場後將我國豬肉出口量再次推升。農業部表示，此次經過台星雙方多次洽商，駐新加坡代表處積極爭取，終於獲得星方同意書面審查結束後，以視訊方式進行屠宰場查核，顯示台灣在動物疫病防治及屠宰場導入HACCP，已有成效並獲國際肯定。農業部指出，自2020年底公告實施屠宰場HACCP後，鼓勵有意願外銷屠宰場自願性申請HACCP官方驗證，迄今已有11間豬隻屠宰場及17間家禽屠宰場成功取得屠宰場HACCP驗證。。不但使國內屠宰業者自主提升清潔衛生，且創造品牌優勢，不僅能夠促進外銷，亦可提供國內團膳、餐飲業、食品販售連鎖通路、食品加工業者與消費者最佳選擇。農業部表示，近年來致力推動台灣成為豬3大傳染病口蹄疫、非洲豬瘟及豬瘟的非疫國，今年已向世界動物衛生組織申請認定豬瘟非疫國，倘經審查順利，預計明年5月底我國即可獲採認，未來更有利於推動我國優質農畜產品拓展出口市場，促進畜產業永續發展。